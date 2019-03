Carolina Piechestein: “Me voy a México, pero Ecuador será siempre mi casa”

Una de las actrices ecuatorianas más activas en las artes escénicas vivirá en México una larga temporada. La decisión fue tomada por Carolina Piechestein el año pasado por lo que desde ya arma maletas porque su viaje está previsto para el próximo mes.

“Me llegó como una oportunidad para crecer, además es una responsabilidad de asumir como artista. En 2018 estuve ahí y palpé que el teatro es igual en todos lados, gente queriendo contar historias diversas y de toda calidad”, aseguró.

A la directora Elizabeth Olmedo le atrapó la puesta en escena de Bruta, una de las obras insignes de Piechestein, y se enamoró del personaje que expone la vida de una mujer y el entorno en el que vive tras una separación.

“Ella quiso que este año regrese a México con la misma propuesta, con una versión larga de Bruta. Fue interesante que primero se haya interesado en mi texto, luego en mi actuación y posteriormente se arriesgue conmigo. No nos conocíamos aunque supe que vivió ocho años en Guayaquil, su esposo fue el actor y director Xavier Romero”, contó la actriz a EXPRESIONES.

Para Carolina, lo que le ocurre es parte de la magia y la mística que forman parte del teatro. Durante su permanencia en la tierra del tequila se adentrará en el mundo del espectáculo. No solo está dispuesta a audicionar en los medios tradicionales sino también en plataformas como YouTube y Amazon que se han volcado en los últimos años a la producción de series y películas.

“Amo lo que hago, siento la necesidad de crecer. Quiero darme la oportunidad de mejorar como actriz, tomar cursos, talleres no solo de actuación sino también de dramaturgia, llenarme de herramientas, más aún si existe una directora que quiere trabajar conmigo”.

La recordada protagonista de la comedia Así pasa se despedirá por todo lo grande, pues mantiene en cartelera algunas obras como Emilia Basón, escrita y dirigida por ella y Algo en mí soltó una mariposa, que aborda con sutileza la violencia de género y cuenta con la dirección de Santiago Sueiras, estelarizada por Tite Macías.

Como actriz compartirá, cada martes de marzo, con Shany Nadán y Katty García en el show Solterísimas y pronto la verán en la segunda parte de la telenovela Sharon.

“Quiero irme cargada y apuntar a Bruta, no me pongo límites de tiempo de retorno. Lo que sí aclaro es que aunque me vaya a México, Ecuador siempre será mi casa. Siento que aquí estamos en buen camino, no debe parar la produccion nacional porque al final logramos buenos actores y buenos directores, lo que sí debemos es exigir mayor calidad en lo que se trabaja”.