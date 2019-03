Soxo, el cortometraje nacional que compite por una beca en Warner Bros

Soxo es el cortometraje nacional que compite con piezas de distintos países —como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela— por una beca para estudiar en la Universidad del Sur de California (EE.UU.) junto a la Warner Bros.

Su creador, el ecuatoriano Hamilton Monar, llegó a la competencia luego de participar con otros estudiantes de cine del país en el concurso Faciuni, organizado por DirecTV. Es la segunda ocasión en que gana: el año pasado obtuvo un premio económico para él y la universidad donde estudió.

“Quiero estar en Hollywood”. Esa es la explicación que da Monar al ser cuestionado sobre qué lo motiva a seguir creando e inscribiéndose en diferentes concursos.

La historia se centra en la vida de Floresmilo Soxo, un poeta oriundo de Guaranda, al que el realizador quiso rendir homenaje. “Traté de contarlo de una forma no convencional y a forma de poema, tiene tintes surrealistas”, dijo sobre el audiovisual que cuenta con la participación de cinco actores.

“Sensación de orfandad”

“Siempre he hecho cine por una sensación de orfandad; pero no de padres, sino de referentes. Todo lo que he visto en el cine es de afuera y mi motivación es crear identidad a través de nuestras historias”, indicó.

Monar Invitó al público a votar por el filme —cuya duración es de cuatro minutos con 30 segundos— a través de la página web de Faciuni Becas. Las votaciones estarán habilitadas hasta la tarde de este lunes 11 de marzo.

Antes de crear la historia, Monar realizó una recopilación de información con entrevistas. Luego, creó un poema con el que intentó plasmar lo que Floresmilo Soxo representó para la comunidad guarandeña. Incluso, parte del corto se grabó en el cementerio en el que se encuentran los restos del escritor.

Camila Moreno, representante de la marca organizadora, explicó que esta es la sexta edición de la competencia que nació como un apoyo a las personas que desean crear contenido.

En caso de ganar, Monar viajaría a EE. UU. con los gastos pagados, para reunirse con representantes de la Creative Artists Agency, quienes han trabajado con cineastas de renombre como Alejandro González Iñárritu y Patty Jenkins.