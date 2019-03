Patricio Albuja: “Hay veces que me he salido del camino recto”

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, el influencer quiteño Patricio Albuja reveló que tiene fobia a los zancudos, muere por el caldo de salchicha y está a favor de la igualdad de género.

1. “Amo a Guayaquil, vivo aquí hace cinco años. Estoy totalmente adaptado, es mi segunda casa. Lo que más me costó fue acostumbrarme al tráfico”.

2. “Al día de hoy que un hombre se preocupe por su apariencia física ya no es un tabú. Y es lo que transmito en mi cuenta de Instagram, generar contenidos y empatía para gente que le guste verse bien, abarco desde lentes hasta zapatos”.

3. “Representar a un centro estético fue la patada de la buena suerte para entrar al mundo de las redes sociales”.

4. “Empecé en la comunicación como presentador de espacios musicales juveniles, después pasé a ser reportero en TC en Cosas de casa. Todo ese bagaje me permitió adentrarme en lo que hago ahora”.

5. “Hay improvisados en el área digital y las empresas son libres de escoger a quienes deseen, pero es necesario saber a quién se contrata y a qué público quieres llegar”.

6. “Un influencer no debe limitarse a postear lo que hace en el día. Es necesaria la experiencia y transmitir contenidos para llegar a una marca y mantenerse en ella, además de la honestidad, la autenticidad, la creatividad y el conocimiento”.

7. “Sigo a influencer como Jorge Torres Arias (@Iamjotarias) por la manera como trasmite un sentir, al igual que Fabrizio Zambrano (@fzzioza) quien, a nivel de moda, rompe esquemas. También sigo al español Pelayo Díaz (@principepelayo.cf), su historia es fascinante”.

8. “No me va la impuntualidad. Cuando llegas a un nivel gerencial ciertos aspectos de la vida los tomas con mayor consideración. Trato de ser correcto y transparente”.

9. “A veces me he salido del camino recto y he tomado curvas pero las valoro como parte del aprendizaje”.

10. “Tienes que ser siempre tú, dentro como fuera de las redes sociales”.

11. “Debería dejar de ser tan estricto conmigo mismo, quisiera relajarme y no exigirme tanto”.

12. “Mis olores están intrínsecos en todo lo que huela a mandarina y verbena. Me fascina el sabor del maracuyá y el vino”.

13. “Deliro con el caldo de salchicha que recién descubrí hace dos años, también me mata el hornado de Quito. Disfruto la cocina gourmet, pero no hay nada mejor que la comida ecuatoriana”.

14. “Soy amante del pop latino y el reguetón. Desde ya me preparo para ir al concierto de Maluma”.

15. “Estoy a favor de la igualdad de género en todos sus aspectos”.

16. “No comulgo con el racismo y el odio que se alimenta en las redes sociales. Debemos identificar primero nuestro entorno antes de señalar a otros”.

17. “Soy malo para el baile, me muevo con la música electrónica pero tengo dos pies izquierdos”.

18. “Me encanta correr y hacer ejercicios pero hay veces que la pereza puede más, sí me cuesta”.

19. “Me gusta aprender, estar pendiente de las cosas. Lo que sí evito es hablar de gente que no conozco o emitir comentarios de lo que no tengo información”.

20. “Si descubro que un amigo o amiga está siendo engañado por su pareja, se lo digo. Será una situación difícil pero es parte de la lealtad que existe en mí”.

También debe saber que...

• Su ciudad favorita en Ecuador es Cuenca.

• Tiene pocos amigos.

• De niño quiso ser bombero, pero dice que en la actualidad “apaga incendios en alguna gente”.

• Su frase favorita como jefe es: “Siempre trata de ser mejor que yo”.

• Se arranca los cueritos de los dedos desde niño.

• Siente fobia a los zancudos.

• Maneja y duerme en Guayaquil con 16 grados de temperatura en el acondicionador de aire.

Conózcalo

Influencer (31) nacido en Quito, vinculado a las ventas, al mercadeo digital, la imagen y la comunicación corporativa de empresas. Estudió también Cosmetología, Cosmiatría y representa a una conocida clínica estética.