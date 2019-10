Hot Chip, listos para tocar en Ecuador

Por primera vez los integrantes de la banda de electropop Hot Chip, oriunda de Inglaterra, llegará a Ecuador para dar un show en la Plaza Deportiva de Cumbayá, en el nororiente de Quito.

A Bath Full of Ecstasy es el nombre de la gira mundial que realizan los artistas y con la que compartirán con el público su experiencia por casi dos décadas, ya que se formó en el 2000.

Según los organizadores del evento, cuando el grupo salió al mundo del espectáculo llamó la atención de la escena electrónica, sobre todo por la mezcla de máquinas e instrumentos. Sus sonidos se combinaban con la voz de Alexis Taylor, el vocalista.

Entre las más famosas melodías de Hot Chip están Ready for the floor, Hungry Child y Over and over, esta última fue elegida como la canción del año por afamada revista británica NME. Sus otras tonadas han recibido otros reconocimientos como el estar nominados a los premios Grammy.

El pasado 21 de junio de 2019 lanzaron su séptimo disco, en donde tuvieron la colaboración de otros famosos como Pharrell, Beastie Boys y Phoenix.

Su concierto en Ecuador está organizado por Páramo Presenta y por Páramo Corp, la primera empresa tiene experiencia en la producción de eventos importantes en Colombia como el famoso Festival Estéreo Picnic, Sonar Colombia, Bahum Festival, entre otros.