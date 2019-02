Paulina Aguirre: “Llevar el nombre de Ecuador una vez más me hace feliz”

Hace 10 años causó noticia al ganar un Grammy Latino por su disco de corte cristiano Esperando tu voz, ahora la cantautora quiteña Paulina Aguirre también alza su voz de protesta contra la violencia de género. Este mes presenta su nueva canción Ya no duele más, tema que ella califica como motivador e inspirador para todas las personas que han vivido algún episodio violento.

Pero esta no es la única noticia de la solista radicada en Los Ángeles, pues ha sido invitada por la cadena CBS a representar a nuestro país como jurado en el nuevo show de talentos denominado The world’s best, que se transmitió el último domingo luego del Super Bowl, pero la artista, vía telefónica con EXPRESIONES, aclaró que la transmisión será realmente cada miércoles a las 19:00 y a las 22:00 en Estados Unidos.

“Un día me llegó a mi correo electrónico la invitación de la producción, que originalmente es de Gran Bretaña. Buscaban un representante de Ecuador que tenga las credenciales y los reconocimientos más allá de lo viral. Yo sugerí otros nombres, pero luego de entrevistas y tareas emprendidas por ellos, finalmente me designaron. Son 39 países y 50 jueces”.

La intérprete de Abrázame y Todo lo que respira comenta que las actuaciones no solo tienen que impresionar al jurado, integrado por la actriz Drew Barrymore, el showman RuPaul Charles y la cantante Faith Hill, sino que también deberán romper el “muro del mundo” con expertos en la música provenientes de los cinco continentes, entre los que destaca nuestra compatriota.

Las grabaciones tienen lugar en los estudios de CBS situados en Beverly Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, donde James Corden, el conductor de The world’s best, también graba The late late show.

Creada por los productores Mike Darnell (American Idol) y Mark Burnett (Survivor y The Voice), los participantes deben destacar en diferentes disciplinas que incluyen canto, acrobacias, gimnasia y artes marciales.

PARA SABER

Como compositora, ha escrito junto a Taboo, de los Black Eyed Peas. Trabajó junto a Mario Domm, de Camila, en la producción Frágil, que se lanzó en 2015. Al año siguiente se presentó con el tema Canoita, en el festival Viña del Mar.