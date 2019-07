Mateo Kingman: el que cree y canta...

El cantante ecuatoriano Mateo Kingman conversó con EXPRESIONES desde Quito, en la víspera de su viaje a Europa, donde se presentará en pocas fechas como solista y también con su proyecto paralelo EVHA.

Aunque nació en Macas, provincia de Morona Santiago, su pueblo es el mundo y lo deja plasmado en su música y en sus viajes. Es en el Viejo Continente que encontró un público ávido de su experimentación sonora, y ahora con su nuevo disco Astro, que se estrenará el 26 de julio, quiere dar a conocer un nuevo mundo interior, más profundo.

¿Qué tal eso de andar en avión todo el año?

Es más o menos así (risas). Espero que el próximo sí sea así. Está increíble poder viajar y compartir mi música. Nunca sabes lo que va a pasar con la reacción de la gente y no sé, es una sensación de vértigo constante. A la vez, es muy ‘llenadora’. Y creo que para eso creamos los músicos, para luego poder compartir y vibrar en estas frecuencias con gente nueva. Y poder conocer esos países, y viajar por ellos es parte de este lindo proceso.

Dice que nunca sabe lo que puede pasar, pero cuando no salen las cosas como lo tiene planeado, ¿cómo lo toma arriba en el escenario?

Antes intentaba que la gente se conecte como sea. Y me sacaba el aire para que la gente se conecte, para dar un show energético y que haya una reacción del público. Me he dado más cuenta de que es uno el que debe estar bien conectado con su música y uno debe estar en estado de disfrute y profundidad para que todos puedan sentir lo mismo. Todo está en eso.

¿Cómo cree que ha cambiado la percepción de su música?, ¿va dirigida a un público específico?

Me parece que ya no tengo un nicho específico. Creo que estamos convirtiendo este proyecto en música del mundo, siempre con colores contemporáneos. Ahora hay mucho urbano, trap. Pero mi sencillo Último aliento no creo que sea para una edad. Es un tema con el que puede vibrar mi papá, que tiene 65 años, o un ‘pelado’ de colegio de 15.

¿A sus 27 años cree que ha alcanzado una madurez personal y musical?

Siento que este álbum tiene que ver justo con esta etapa de mi vida. Es el paso de la juventud hacia la adultez. Siento que ha sido necesario hacer este álbum para eso. Quizá uno deba hacerse ‘grande’ antes, pero recién estoy en este proceso y a través de la música hice este espacio muy profundo.