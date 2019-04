Cristina Morrison: “Soy una ‘drama queen’ total”

En esta nueva entrega de Tengo que decirlo, Cristina Morrison comenta que es claustrofóbica, está a favor del matrimonio igualitario, se ha desdoblado varias veces y la impaciencia es su karma.

1. “Al igual que el nombre de mi nuevo disco, soy muy impredecible como casi todas las mujeres, si no fuese así, qué aburrimiento, imagínate no dejarte llevar a veces por el instinto y la impulsividad”.

2. “Estoy convencida de que no juzgar es muy importante. Trato de tener un balance en la vida, los extremos no son buenos. Hay que estar en contacto contigo mismo, el silencio es muy valioso y los sueños los puedes hacer realidad con pasión y determinación”.

3. “Soy bastante flexible y muy libre, pero no me gustan para nada las malas maneras, la falta de educación y la desconsideración”.

4. “Me conecto fácilmente con la naturaleza, con mi cuerpo, con la gente en general, soy bastante sociable y espero hacerlo con el público, la noche del 9 de abril en el Sánchez Aguilar”.

5. “Galápagos es una de mis causas, estoy en alianza con varios proyectos que están relacionados con la educación y las artes en las aulas, también con Plan Internacional, una organización que tiene que ver con la igualdad de género y la lucha contra la violencia infantil”.

6. “Estoy a favor del matrimonio igualitario, soy bastante liberal en mis creencias, y también con el aborto. Creo que la mujer tiene derecho a escoger lo mejor que quiera hacer con su cuerpo. El tema es muy jodido y triste, pero debes tener ese derecho”.

7. “Sí me pongo mal genio, pero lo bueno es que se me va muy rápido. No soy una persona resentida, puedo perder la cabeza y la paciencia un rato, pero no guardo rencores”.

8. “No me guardo nada. Soy súper de frente. Me considero buena amiga, una mujer cariñosa, vulnerable y fuerte también”.

9. “He trabajado mucho en la paciencia. Ha sido mi gran karma”.

10. “Si escribiera una canción de mi vida estaría entre Reinvención, Transición o Evolución, transito entre varios mundos. Exploro, navego y descubro. Mi frase de bandera es ‘prefiero vivirlo a no vivirlo’”.

11. “Si fuese un animal sería un chita, me encantan los felinos o quizás un delfín o un mono”.

12. “Soy claustrofóbica y también tengo miedo a los aviones, pero igual vuelo todo el tiempo”.

13. “Hice viajes astrales, me he desdoblado muchas veces. Es bueno descubrir esa parte del alma que está ahí y va mucho más allá de lo que vemos. Vivo muy cerca de mis sueños, escribo a través de ellos”.

14. “Soy una drama queen total y con Michael Fassbender como coprotagonista (risas)”.

15. “La vida no es un cuento de hadas, no creo en esos estereotipos de princesas y brujas, es más complejo que eso”.

16. “Soy súper foodie, me encanta comer bien, pero el sabor que me agrada, sin duda, es el beso de la persona que amas”.

17. “Me fascinan los perfumes, pero el olor de la piel de quien te gusta es delicioso”.

18. “Tengo dos hijos, uno de 24 y otro de 18. Me gustaría que me recuerden como una mujer llena de vida, generosa, cariñosa, fuerte, que siempre hizo para bien lo que le dio la gana y espero que me tengan presente como buena artista y buena madre”.

Impredecible, voces de mujer

“Este hijo (su nuevo disco) es mi conexión con mis raíces latinas, mis memorias de adolescente, de mis 20 años, de mi madurez también y es especial porque son canciones que escuché toda mi vida y significan algo para mí por la conexión con mi madre, con la bohemia o con un amor. Todos los temas poseen cierta nostalgia, pero son al mismo tiempo refrescantes ahora, porque los arreglos tienen una visión más contemporánea. Todo el concepto del álbum es mío, desde la selección de temas hasta las voces con las que hago dúo. Todo se lo pasé a mi productor que es también mi arreglista y pianista ruso que vive en Nueva York. Es mi segunda colaboración con Misha Piatigorsky. Es hermoso haber compartido con lindas voces como las de Consuelo Vargas y Mirella Cesa que son de dos generaciones distintas. La noche del 9 de abril me presentaré en el Teatro Sánchez Aguilar junto a Mirella, Jenny Villafuerte, Alexandra Cabanilla y Mía Terán”.

Conócela

• Actriz, cantante y productora nacida y radicada en Estados Unidos. Ha transitado parte de su vida entre Quito y Galápagos.

• Es conocida también como Baronesa (su álter ego).

• Ha grabado diversos discos de jazz y ritmos latinos.