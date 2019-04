MuMu: su música, rebelde y sensible

Ya había pisado suelo latinoamericano, pero es la primera vez que la cantante estadounidense MuMu (Madeline Rhodes) visita Ecuador.

Hablar español le cuesta un poco, sin embargo lo entiende a la perfección. Para su comodidad, se hizo la entrevista en inglés.

Lo primero que preguntamos fue: ¿Qué significa MuMu? Y enseguida relató la historia. Hace unos años asistió al festival de música Burning Man en el desierto de Nevada, en Estados Unidos. Para dormir en el avión, llevó una colcha que tenía dibujos de una vaca y en un momento se paró al baño con ella sin darse cuenta.

“Me encontré con un hombre que también estaba esperando entrar y me preguntó si iba al evento. Le dije que sí y enseguida me dijo: ‘¿Ya tienes tu sobrenombre? Cuando vas allá tienes que usar uno’. Me bautizó como MuMu y desde ahí decidí quedármelo”, explicó entre risas.

Prefirió no decir su nombre real. “¿Para qué?”, cuestionó, “dejémoslo así”.

Su relación con la música inició cuando tenía ocho años. Empezó a escribir canciones, pero lo hacía en forma de diario. Hablaba de su día a día y de los problemas que tenía, pero no dejaba que nadie las leyera ni escuchara. Recuerda que una de las primeras que hizo, se la recitó a su pez.

Una de sus hermanas mayores también lo hacía y eso la inspiró. “Yo la escuchaba hacer canciones sobre nuestra niñez, que no fue fácil. Encontré en eso una forma de sentirme menos loca y anclada al suelo”, reveló.

Considera que el haber crecido en Nueva York también influyó, pues la ve como una ciudad muy artística donde en cada esquina tienes la oportunidad de ver algo distinto. Su mamá nunca le reprochó que escoja eso como carrera profesional, pues notó la pasión, dedicación y trabajo que le ponía.

Se siente muy afortunada al notar que su familia más cercana, compuesta por mujeres empoderadas de sí mismas, la apoye y la empuje a ser quien quiere.

Con el paso del tiempo se dio cuenta de que su música, además de servirle como inspiración a ella, puede generar el mismo sentimiento e impacto en otros, y ese es el objetivo que se trazó con sus composiciones.

Es aventurera por naturaleza y nada le emociona más que conocer gente y culturas. Su visita a Ecuador viene también con algo detrás: abrirse puertas en el mercado latino. El viernes se presentará en Paradero Arte y Café junto a Alex Eugenio y dentro de su repertorio interpretará El mismo cuento, un tema en español que viene tocando en su ciudad desde hace un tiempo.

Free the nip