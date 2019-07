Emma, la mejor creación de Mirella Cesa

Siempre Mirella Cesa, la reina del andipop, ha sido muy discreta con su vida personal. Esta vez no ha sido la excepción. Por ello mantuvo en secreto su embarazo que llega a los casi 10 años de matrimonio con Alejandro Menéndez.

Tiene 5 meses y medio de dulce espera y viene en camino una nena que se llamará Emma. “Aún la barriga no se nota mucho, como que sí, como que no, he tenido una agenda internacional llena. Viajo mucho, no paso aquí y cuando estoy, permanezco trabajando en los estudios, además mi estilo es usar ropa holgada. No me pondré batas de maternidad”, expresa emocionada la cantante, quien se llevó la Gaviota de Plata en la competencia internacional del Festival de la Canción en Viña del Mar en 2018, en la categoría Mejor intérprete, con el tema La corriente.

Se enteró que esperaba la visita de la cigüeña porque su periodo menstrual se le retrasó dos semanas. “Generalmente soy regular, me di cuenta que algo pasaba. Mi esposo, con quien cumpliré 10 años de casada en noviembre, y yo estamos felices”, añade.

Al principio Mirella sufrió muchos achaques: mareos, náuseas y dolores de cabeza. “Las molestias han sido muy fuertes, pero no importa. Tendremos una princesa, las niñas son muy cariñosas, siento mucha ilusión”.

La guayaquileña, de 34 años, se mantendrá activa. Tiene planes de trabajar hasta un par de semanas antes del parto. “Gracias a Dios estoy en perfecto estado de salud. El embarazo no es una enfermedad. Preparo un nuevo disco que saldrá el próximo año y esperar un bebé me ha dado otras sensaciones. Estoy más inspirada que nunca porque en mi cuerpo se está creando otra vida. Lo estoy disfrutando al máximo”.

Ella siempre ha cuidado mucho su alimentación, es vegana. “He subido de peso algo. Ahora estoy comiendo más proteínas, haciéndole caso a mi nutricionista, Gabriela Iturralde. Ya no estoy sola, además hago ejercicios”.

Confiesa que le gustaría tener otro hijo. “Quiero otro, pero no seguido. A un bebé hay que dedicarle tiempo y atención”. Emma es su mejor creación. No sería extraño verla a Mirella con su niña en brazos, llevando su música y recorriendo Ecuador y otros países. Para Navidad ya ‘cocina’ un EP con 6 canciones.