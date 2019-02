Mía Maquilón: Una belleza que se encontró

Ganar está en sus planes. Lo quiere. Lo anhela. Si lo hace, le tocaría vivir en ese país un año completo, pero no le asustan nada los cambios. Su metamorfosis es su redefinición.

“Yo no soy una chica para ‘reinados de belleza’, porque este no se trata de ser alguien falso, hay que demostrar tu real esencia”.

De este reinado internacional se enteró y entró por la insistencia de su mejor amiga, quien representó a Egipto en años anteriores. Confesó que este tipo de eventos no era algo que le gustara, porque ser modelo y reina son dos cosas diferentes.

Como en Ecuador no hay una franquicia que lleve a cabo el certamen local, Mía se postuló vía Internet enviando fotos y videos, con los que tuvo que pasar una preliminar.

Tailandia es la sede del concurso que se ha realizado por quince años. Las 21 chicas de este año provienen de toda América y Asia.

El premio consiste en dinero en efectivo, un año de actividades en ese país y la cirugía de reasignación de sexo.

Su jornada en el reinado empieza desde las seis de la mañana y consiste en asistir a eventos públicos, de caridad, desfiles de moda y conocer los atractivos turísticos. Pasada las 22:00 se acaba la agenda de las concursantes.

La misión general del Miss International Queen es hacer sentir a las personas transgénero más aceptadas por la sociedad.

Siempre supo su esencia

“Yo pensaba que era una niña hasta que a los cuatro años me decían que era un niño y entendí que eso no era yo”, explicó Mía sobre su descubrimiento como mujer.

Su adolescencia fue la etapa en la que tuvo más cambios drásticos, pero con ayuda de su familia encontró la forma de sentirse segura y ser ella misma.

“A los 14 años, cuando me cambió la voz contesté una llamada y me reconocieron como chico, eso me hizo saber que debía cambiar”.

Su proceso fue algo precoz y a los 17 años ya tenía tratamiento médico especializado, pero su modificación hormonal y estético lo llevó a cabo en su mayoría en Europa y Asia, a donde también se fue a estudiar.

España, Alemania, Rusia, Egipto y Turquía son los países en donde radicó y trabajó como modelo.

Mía se siente orgullosa de ser la primera modelo trans del país que ha desfilado para grandes firmas y que las marcas la contratan por su fenotipo caucásico.

Cuenta como anécdota que a los 18 años fue la primera mujer transexual en salir en Vistazo, modelando para el evento Fashion Fest.