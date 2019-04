Las chaquetas de Joselyn Gallardo con mensajes de empoderamiento femenino

La actriz, modelo y ahora presentadora guayaquileña Joselyn Gallardo (27) tiene listo su primer emprendimiento, una línea de chaquetas jeans llamada O, junto a su socia y mejor amiga, Ana Belén Garcés. Se trata de una marca activista e inclusiva a favor de la mujer. Cada prenda lleva una de estas frases: empoderamiento, amor propio, igualdad de género y feminismo.

“Nosotros hicimos todo. Los bocetos los cambiamos muchas veces hasta que dijimos que esos eran los diseños que queríamos. Más adelante hablaremos de reciclaje, de los hombres... Hemos subestimado el poder de la moda. Creemos que es superficial, pero es una herramienta para generar un cambio y llegar a la gente”, expresa la presentadora del programa Hoy Ecuador, de Teleamazonas.

Le encantan las chaquetas de jean y cuenta que en su armario tiene aproximadamente 20. Unas las adquirió, otras son ‘herencia’ de su madre, Mónica. “Amo la moda, pero no me veo como diseñadora. A los expertos les tengo respeto. Solo he puesto mi visión, amor y pasión en algo. Salí de mi zona de confort”, añade.

Ile Miranda, Pamela Cortés, Silvia Buendía, Melissa y Nicole Nebot y Catrina Tala fueron parte de la campaña de expectativa de esta marca cuyo nombre está inspirado en el de su padre: Óscar Gallardo. Desde hoy, las prendas están disponibles a través de las redes sociales.

En la piel de una venezolana deportada

Gallardo, a quien hemos visto en Me enamoré de una pelucona, Los hijos de Don Juan, Cuatro cuartos, Maleteados y Sin senos sí hay paraíso, comenzará a grabar el cortometraje Welcome back, en Quito y Los Ángeles a fines de abril e inicios de mayo.

“Son dos semanas que me ausentaré. No puedo más tiempo por el programa Hoy Ecuador. Interpretaré a una venezolana que la deportan de Estados Unidos y cuando la regresan a su país le quitan a su hija. Todos sabemos el sufrimiento, la crisis que viven ellos. Quito gustó porque hay paisajes que tienen similitud con los venezolanos”, cuenta la protagonista de esta producción.

Teatro para niños con cáncer

Lo más reciente que la actriz hizo en teatro fue Yo soy Lorena Bobbit. La migrante ecuatoriana que le cortó con un cuchillo el órgano sexual a su esposo, John Wayne Bobbit en 1993. Un hecho ocurrido a consecuencia de una serie de situaciones de violencia doméstica.

“Alguna vez viví un momento de abuso mental y psicólogo, pero también viví un proceso de fortalecimiento mental y espiritual. No hay que convertirnos en víctimas, sino buscar una solución, un camino. Lo negativo, hay que volverlo positivo. Hacer teatro, lanzar las chaquetas, es una catarsis, una experiencia liberadora”.

Aunque considera que en un par de meses no hará teatro, mantiene reuniones con gente de Solca “para llevar teatro a los niños enfermos de cáncer. Además están construyendo el primer hospital oncopediátrico, Hope. Nos han contactado a algunos talentos para ayudar en la estrategia de conseguir fondos. Me parece una labor increíble. Ahora que estoy con mi emprendimiento de chaquetas, un porcentaje de lo recaudado se lo destinará a Por ser niña de Plan Internacional”, explica.