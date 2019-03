Jaime Arellano: “El panorama se ve muy difícil en la televisión local”

Lo hemos conocido como actor, cantante y presentador. Jaime Arellano es de esos comunicadores que están preparados para enfrentar cualquier desafío y dar la mejor cara. Es por eso que ahora lo vemos como moderador y panelista del programa Debate fútbol, que se transmite por la plataforma DirecTV Sports, en su nueva temporada que lleva dos meses.

“Si bien es cierto me conocieron en el mundo del entretenimiento, antes de eso estudié Periodismo e incursioné en lo deportivo. Estuve casi tres años en Diblú y posteriormente en TC, mientras animaba Calle 7, La guerra de los sexos y Pozo millonario paralelamente trabajé en espacios de campeonatos de fútbol junto a Carlos Víctor Morales, Diego Arcos y Vito Muñoz”.

Su sagacidad frente a las cámaras lo llevó a UFC para cubrir y comentar de artes marciales mixtas. Así viajó a Estados Unidos y México. Entre sus primicias está justamente la primera pelea de Marlon Chito Vera en la capital mexicana (2014).

El expresentador de Amazing Race Latinoamérica en su última temporada señala que ahora en Debate fútbol ha incorporado la informalidad al momento de plantear la actualidad deportiva en el balompié.

“Yo molesto y jodo a los panelistas (risas), pero hay momentos para todo. Si hay un tema que merece ser tratado con seriedad se lo enfoca de ese manera”. En el magacín, Jaime comparte con Mariela Díaz, Andrés Guschmer, Pancho Molestina, Carlos Morán, Roberto Bonafont y Carlos Alfaro Moreno.

“Es espectacular compartir con ellos no solo en el panel, sino también en las previas y las transmisiones”. Aunque está centrado en el deporte, no descarta ofertas que lo lleven de regreso al formato concurso que lo hizo popular, pero tendría que analizar las propuestas porque está consciente que la televisión ecuatoriana no pasa por su mejor momento.

“Hay que ser realistas, el panorama se ve muy difícil, la pantalla chica está de caída y no hay proyectos, los animadores, presentadores y empleados se quedan sin trabajo, existe una crisis”, indica el periodista.

Jaime aconseja a los talentos que se preparen íntegramente en diversas áreas como el canto, la actuación, el periodismo, el baile y la comunicación, para cuando se presenten oportunidades en medios alternativos sean seleccionados.

“Considero que si naciste con el don o una habilidad especial nunca debes dejar de estudiar y prepararte y mejorar. Eso te servirá para potenciar en lo que eres bueno”.