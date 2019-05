Influencers: ¿Qué hay dentro de la envoltura?

Autenticidad y naturalidad. Estas son las características por las que quieren destacar y en las que coincidieron nuestras tres entrevistadas reconocidas en redes sociales. EXPRESIONES conversó con Carolina Báez, quien cuenta con 13 mil seguidores; Verónica Álava, que acumula 39 mil, y Cristina Maag, quien ha alcanzado los 208 mil, acerca de su trabajo y estabilidad económica basada fuertemente en publicaciones en Instagram. ¿Cómo lograr una credibilidad a largo plazo y no fallar en el intento? Fue uno de los cuestionamientos que se pusieron sobre la mesa y que nuevamente lo relacionaron con los primeros adjetivos mencionados. En una era digital en constante expansión, conservar una audiencia fiel es un desafío diario que ellas deben enfrentar. “Transmito humor y motivación”

Los posteos de Verónica son muy espontáneos. Trabaja con marcas que no están directamente relacionada con su contenido, pero van por la misma línea. “Empecé esta cuenta sin saber que se iba a convertir en un modelo de negocio. Es muy viable si lo trabajas bien, eres perseverante y capturas a tu público, así sea un nicho pequeño, pero fiel. Yo transmito humor y motivación, por eso no recibo mucho cuestionamiento. Trato de no meterme en asuntos mediáticos. En algún momento, si tenía bajas visualizaciones en un video lo borraba porque pensaba que a la gente no le gustaba. Ahora me tengo más confianza y sé que las publicaciones se basan en días, horas y fechas. Me he vuelto más pensante en eso”. “No publicito lo que no me gusta”

Cristina Maag es la cara de Front Row, un perfil de moda, viajes y estilo de vida. “La clave está en producir contenido de valor, ser constante, tener una estrategia comercial y saber en qué invertir. No publicito algo que no utilizaría o que no me gusta, mi público sabe que cuido mis intereses. Tengo un equipo de 15 personas del cual 5 son de la parte creativa. Nos sentamos todas las semanas para desarrollar ideas, siempre buscando algo con lo que se pueda aportar a la comunidad. Desde temas de importancia social hasta posts de inspiración. La cantidad de seguidores no lo tomo personal, lo veo como un síntoma que si son nuevos es porque estoy haciendo bien y si pierdo una gran cantidad tengo que mejorar”. “Vivo lo que enseño en redes”

Detrás de esta cuenta está Carolina Báez, exreina de Quito que se especializó en Health Coach. “Todo lo que subo es muy orgánico. No soy científica y aclaro que es mi opinión y lo que digo es en base a mis experiencias, la de mis clientes y lo que he leído. La organización es muy importante, trato de pactar con marcas para arrancar a inicio de cada mes y al final de cada uno pasarles la propuesta para que me aprueben. Soy justa en decirles la idea de lo que quiero publicitar. Pienso que para lograr credibilidad tienes que demostrar conocimientos, y que crees y vives en torno a lo que enseñas en redes. Yo vivo una vida muy saludable, pero también muy humana y me lo permito. Hago esa invitación para que inicien o, en otros casos, se mantengan en el camino saludable”. Cuestionando el término Hace unos días la venezolana Sascha Fitness, con 3 millones de seguidores en Instagram y conocida en el mundo de las redes por llevar un estilo de vida saludable e inspirador, escribió en su cuenta de Twitter:

Mi opinión muy personal; la influencia es algo que se genera cuando tu trabajo tiene un impacto; positivo o negativo. Pero la influencia no es algo que se “es” , no es una profesión. No se lo pongan en el perfil ni se llamen a si mismos influencers????no seee digo yooo????‍♀️ — Sascha Barboza (@SaschaFitness) April 17, 2019 El antecedente El antecedente

Hace un par de semanas, se hizo viral que la influencer fitness guayaquileña Lavinia Valbonesi había plagiado textos de otros personajes conocidos en el mismo ámbito. A partir de ahí, apareció el interés de saber cómo se manejan y trabajan otros líderes locales. La voz experta