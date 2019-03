Jennifer Pazmiño: “Disfruto mi soledad, pero estoy abierta al amor”

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, la modelo y comunicadora abre por primera vez su corazón con EXPRESIONES y entre otras cosas compartió sus vivencias, experiencias y convicciones como mujer y madre. También habló de la relación actual con su exesposo, el político Wladimir Vargas.

1. “Me encuentro en una etapa de mi vida en la que redescubro el potencial que tengo, y que todas las cosas que me propongo las consigo”.

2.“Estoy convencida de que soy la dueña de mi felicidad, tengo la responsabilidad de que así sea”.

3 “Vivo por y para mis hijos Wladimir Alexis (7) y Maximiliano (5). Si ellos están bien, yo también lo estoy”.

4. “Siempre fui una alumna aplicada, sacaba 10 en todo y me gustaban las matemáticas. En eso mi hijo mayor se parece a mí. Dicen que con él me quedé dormida porque es igualito a su papá, solo sacó de mí la nariz y la boca. Maximiliano sí tiene rasgos de la familia de mi mamá”.

5. “La mujer de hoy está totalmente empoderada, juega un rol importante y decisivo en esta sociedad y dentro de la familia. Se peleó mucho para conseguirlo y nos estamos comiendo al mundo”.

6. “Todavía no logramos una equidad de género, pero el tema está muy avanzado, falta el empujón final”.

7. “En un tiempo, ciertos hombres se valían de su condición para abusar de nosotras, pero ahora también hallamos a grupos de mujeres que se aprovechan de una causa para sacar ventaja con otros fines”.

8. “Que se responsabilice a la mujer por haber sido abusada es una ridiculez, algo fuera de lugar. La víctima nunca será culpable de un ataque”.

9. “Los hombres, incluyendo el esposo, deben saber que cuando una mujer dice no, es no. Algo forzado siempre será una violación. Tengo dos hombrecitos en casa y los educo en el respeto con el sexo opuesto”.

10. “La mujer debe sentirse libre de actuar. Si le da ganas de tomarse un trago con sus amigas, que lo haga. Los hombres no piensan en que serán violados cuando salen a algún lugar”.

11. “Niños bien formados y criados serán gente de bien. Los padres son los encargados de darles un buen ejemplo dentro del hogar. Lo que ellos vean, lo aplicarán”.

12. “En muchos casos, la mujer es la peor enemiga de otra mujer. Aquellas que son crueles y criticonas tienen un problema de autoestima. Son infelices e inseguras. Generalmente los hombres no se queman entre ellos”.

13. “Soy una comunicadora nata. Continúo en Radio Forever con Entre santos y pecadores y también presento el noticiero de CNT Sports, de a poco le he tomado el gusto a los deportes”.

14. “El tiempo que viví en Sao Paulo fue maravilloso, aprendí portugués, hice amigas. Es una ciudad tan bella que la extraño. Me encantaba todo, la gente, la ropa, la moda, el culto al físico y la vida saludable. No había día que no fuera al gimnasio, llegué acá y aumenté unas cuantas libras”.

15. “Aprendí zumba pero no a bailar samba, aún así, si mi vida fuera un carnaval sería el de Río de Janeiro sin duda”.

16. “Cuando algo me enoja no me controlo. No insulto ni ofendo pero soy muy emocional, muy apasionada con mis convicciones y las defiendo”.

17. “Disfruto mi soledad en este momento, pero no descarto encontrar a alguien. Estoy abierta al amor pero no llegará a través de citas, sino de forma casual como fueron mis relaciones que han sido largas y duraderas. El verdadero amor no es forzado, simplemente nace y llega”.

18. “Si termino esta entrevista, conozco a alguien, congeniamos y me pide mi número telefónico se lo daré. Antes lo evitaba, porque estaba en un proceso de sanación”.

19. “Entre Gatúbela y La Mujer Maravilla me identifico con esta última. Conseguí cosas que en un principio pensé que no las lograría. Las mujeres debemos estar convencidas de que somos capaces de todo, ¡abajo el miedo!”.

20. “Ganar un concurso de belleza internacional es ciento por ciento actitud y eso será importante al momento de ser entrevistada por el jurado. Cada año cambian las reglas del juego y lo que se busca en una reina, no existe un patrón, pero la actitud lo es todo”.

Su relación

“Después de nuestro divorcio (hace seis meses), rescato la amistad que aún persiste. Lo bueno es mantener una relación cordial porque están de por medio mis dos hijos. Es bueno que vean que sus papás son amigos y que se comunican muy bien. Nunca verán conflictos ni peleas, ni escucharán gritos. En los siete años de matrimonio, de Wladimir resalto su honradez, su honestidad, solidaridad y generosidad con los demás. Es capaz de mover una artillería por otros. El tiempo que estuve con él pude apreciar y valorar la política como un fin de servir, pero también palpé el lado oscuro, el que tiene que ver con la infamia, los ataques, las injurias y las ofensas. Lamentablemente existen los políticos que deben calumniar y desprestigiar a otros para conseguir un voto o llamar la atención”.

Conócela

• Hija de cuencanos, nació en Nueva York pero se crió en Ecuador.

• Ingeniera en Gestión Empresarial y comunicadora que se dio a conocer tras llegar al top 5 del certamen mundial Miss International (2008) y Virreina en Miss Earth (2010).