Nebraska Caputi, detenida por robo en Guayaquil

Nebraska Caputi fue detenida el fin de semana en Guayaquil, junto a otras dos personas, por estar presuntamente involucrada en un robo y una persecución.

Alexandra Rodríguez —nombre real de la exreportera de farándula— fue aprehendida la tarde del sábado 8 de junio tras el asalto a una ciudadana en el sector de Sauces 6, norte de Guayaquil.

Según el acta de la audiencia, la afectada compraba unos helados en una tienda cercana a su domicilio, cuando de un auto azul se bajaron dos hombres.

“Uno de ellos se acercó y me apuntó con un arma de fuego; el otro estaba en la puerta esperando. Me quitaron mi celular —que tiene un valor de 700 dólares— para luego embarcarse en un carro; pero no pude ver quién lo conducía”, dijo la denunciante.

Tras el delito, la perjudicada y su hermana llamaron a la Policía. Según el reporte, luego de revisar las cámaras de vigilancia se pudo encontrar el vehículo en la avenida Benjamín Carrión, y de inmediato comenzó la persecución.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, intentaron huir; pero finalmente Rodríguez, Adrián Bravo y Cristhian López Galárraga fueron detenidos en la décima etapa de la ciudadela Alborada.

En el vehículo se halló el celular de la mujer, así como un objeto de plástico similar a un arma, por lo que se solicitó a la Fiscalía la medida de prisión preventiva.