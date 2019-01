Famosos se sumaron al grito de lucha

Personajes de la música, la actuación, reinas de belleza y modelos se unieron a las personas que salieron a marchar en las calles de la ciudad para, en una sola voz gritar #NiUnaMenos.

Personajes de la música, la actuación, reinas de belleza y modelos se unieron a las personas que salieron a marchar en las calles de la ciudad para, en una sola voz gritar #NiUnaMenos y otras frases alusivas para acabar con la violencia hacia la mujer. También lo hicieron con carteles que demostraban con cifras el femicidio en Ecuador. EXPRESIONES caminó por ratos junto a cada uno de ellos y constató que su unión se basa en una sola actitud: la empatía. Conozca sus opiniones. Ceci Juno - Cantautora

“Los eventos que se dieron la semana pasada en Ecuador no me han dejado ni dormir. Muchas feministas y personas que no lo son hemos estado esperando una movilización más organizada para poder hablar sobre un problema que ha estado presente toda la vida. Lamentablemente tardó en llegar porque tenemos muchas barreras culturales, hay mucha resistencia hacia la palabra feminista. La sienten como una guerra declarada contra los hombres, cuando no es así”. Alejandro Fajardo - Actor

“Yo creo que no existe un ser humano que no se conmueva con lo que está pasando. Es el momento para que todos estemos unidos por esta causa, aunque es triste tener que unirse para pelear contra la violencia. Es la única forma de empezar. Y si esta es una de las razones por la que de aquí en adelante las cosas van a cambiar, no importa que sea a punta de marchas”. Nathaly Quiñónez - Modelo

“Mi motivo principal es la empatía, como mujer sentir la impotencia en esta clase de situaciones. He vivido el acoso y mi mami sufrió violencia familiar. Ella encabezaba marchas en Quinindé, Esmeraldas y yo siempre la veía, fue un gran ejemplo. El empoderamiento ya lo llevo conmigo. Sentí que este era el momento de gritarlo e ir a las calles para que las mujeres perdamos el miedo y la vergüenza, que son sensaciones muy propias nuestras”. Mirella Cesa y Jenny Villafuerte - Cantautoras

“Como mujer ecuatoriana siento el miedo y la angustia de caminar con libertad. Me uno al grito de miles de mujeres que exigimos igualdad. Somos la voz de las que no tienen voz”. Mirella Cesa “La violencia está presente de maneras diversas y es preciso manifestarlo. Es nuestro deber moral y ético denunciar a quienes irrumpen nuestra tranquilidad. Estoy cansada de una sociedad que sigue minimizando actos reprochables y tildan de “moda” algo tan real como la violencia de género. Creo que Guayaquil debe alzar su voz siempre que sea a favor de la justicia y la paz”. Jenny Villafuerte Karla Morales y Andrea Rendón

“La razón principal por la que estoy aquí es para pedirle a la ciudadanía menos indiferencia y más empatía, porque nos están matando. Nos matan y nos violan todos los días y no quiero que se normalice en la reacción social. Estoy aquí parada porque es el momento de decir estamos juntas, unidas y, si nos sostenemos, ni una se cae. Estas acciones son urgentes y son también una forma de hacerles saber que si tocan a una, nos tocan a todas”. Karla Morales, activista “En redes sociales y en la calle, hay gente que no reacciona y que no reconoce la violencia de género. Este es el momento preciso. Hay muchas personas que están con miedo y preocupación porque es de temer; sin embargo también creo que vemos todo tan evidentemente porque se está generando un cambio, estamos hablando de las cosas. Ya no estamos dispuestos como sociedad a seguir aceptándolo”. Andrea Rendón, comunicadora Virginia Limongi - Miss Ecuador 2018