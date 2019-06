Así son los ‘remakes’ miniatura del guayaquileño José Andrés Falquez

“Al principio compraba cosas, muebles; pero ya no”, comenta. Ahora fabrica los pequeños sets “con todo lo que puedas imaginar, lo que para ti no sirve y botas a la basura; pero yo transformo la basura en arte ”, asegura.

La parte más compleja del proceso —que puede tomar desde una semana hasta un mes— es la posproducción : “cuando ya tengo todos los videos y tengo que empezar a cortar, a ver con cuál toma me quedo porque no te puedes enamorar de todas las tomas”, resalta.

Una publicación compartida por Thalia (@thalia) el 1 de May de 2019 a las 9:11 PDT

“Que Thalía me escriba, me haya hecho un comentario, me haya pedido que haga un extracto para subirlo... Entonces, digo entre mí: ‘vale la pena’”, menciona. También ha recibido de comentarios de Itatí Cantoral —la antogonista Soraya Montenegro en María, la del Barrio— quien ha sido parte de sus últimas publicaciones, que la retratan en sus escenas más destacadas.

Para realizar estas puestas en escena —advierte— “tiene que haber cierto grado de afinidad con el artista o con la historia porque sino no sientes nada”, como es su caso con la trilogía de Marías; pero también con otro tipo de producciones.

En su larga lista de homenajes destacan los de telenovelas como Betty,la fea; de películas como El Exorcista y la saga de Crepúsculo; de presentaciones como Vogue de Madonna en los MTV Awards de 1990 y de videos musicales como Thriller de Michael Jackson; también de series como Sin senos sí hay paraíso, The Nanny y hasta de los Power Rangers.

Sobre esta última recibió un comentario David Yost, quien interpretaba a Billy Cranston —el blue ranger de la primera generación— quien lo felicitó por su réplica del centro de mando.