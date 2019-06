Toño Navarrete: “Creo que Samantha canta mejor que muchas otras”

Toño Navarrete tiene casi tres años de trayectoria. Su primer single fue Dame un besito y luego vinieron Mi vicio y Tic Toc. Ahora están a punto de salir del horno sus nuevos temas.

“Los primeros seis meses de este año estuvieron dedicados a la producción y a escribir canciones. Una de ellas se lanzará en dos semanas. Apareciste la escribí en 2011. Se trata de un ‘feat’ con Nikki Mackliff. Un pop urbano, producido por Anthony Alvert, que tiene un poco de todo, como cumbia. Trata acerca de que cuando nos enamoramos sentimos que esa persona nos da luz, el blanco y negro lo convierte en color, nos cambia la vida”, manifestó el cantante de 27 años.

¿Por qué prefirió grabar con Nikki?

Me encanta cómo canta, es mi amiga desde hace tiempo. Me siento cómodo con ella. Nos hicimos más amigos en 2014 cuando hice Amante a la antigua con Omar Montalvo en un teatro de la ciudad. Ella conoció el tema y siempre quise grabarlo con Nikki.

A veces los artistas le ponen el ojo a otro y solo quieren que esa determinada persona comparta con ellos.

Así es. Es una combinación de lujo. A ambos nos gusta mucho la canción y queda perfecto para ella. Apareciste es parte de un disco que quizá salga a fines de año o inicios del 2020.

¿Y con Samantha Grey tiene previsto algo?

Grabamos un tema inédito. Con ella solo hemos hecho covers por el Día de la Madre, por Navidad... ¿Dónde estás? se llama la canción y saldrá pronto. Vendrá con una sorpresa porque el género que interpreto en esta ocasión (bachata) no es algo que hago con frecuencia. Soy un artista pop que mutó a lo urbano y que mantiene en su lírica la esencia del romanticismo. Me gusta experimentar, pero soy honesto, hay géneros que no interpretaré, como la rockola.

¿Ella tiene buena voz, canta?

Seré abogado del diablo: canta mucho mejor que otras que conozco que dicen que cantan. No sé si mejor que la mamá, Sharon, porque nunca la conocí en ese sentido. A veces ella manejaba otros artistas, en algún momento de su vida llegué yo, pero no se dio. Con Samantha somos muy buenos amigos, hay mucha química, nos queremos mucho, disfrutamos lo que hacemos. La gente piensa otra cosa (risas) porque existe mucha conexión.

¿No solo es un disco con colaboraciones?

La música es muy cambiante, cada semana los artistas lanzan temas nuevos. Con otras personas se facilitan los tiempos de producción a nivel musical y audiovisual. No descarto lanzar canciones en solitario como lo hice antes.

¿Ya tiene miras internacionales...?

El nuevo disco será una carta dorada de presentación para el mercado internacional, porque esa es nuestra próxima meta. Tratamos de posicionarnos en el país para luego salir al exterior y demostrar quiénes somos en nuestro territorio. En 2017 ya hicimos una gira promocional en Panamá y fuimos el artista invitado internacional en el concierto de Maluma. Siempre estuvimos mentalizados hacia el exterior, no vamos a limitarnos. Vamos a intentarlo con los vecinos, Perú y Chile. Tal vez luego volvamos a Panamá, Puerto Rico y de ahí daremos el salto a la zona hispana en Estados Unidos.

¿La actuación también está en sus planes?

Siempre han surgido propuestas, tanto en TC Televisión como en Ecuavisa. Pero las hemos dejado a un lado por un tiempo porque nos hemos enfocado en lo musical. Esta carrera es de ir paso a paso, de resistencia y de disfrutar el viaje. Las nuevas canciones son el resultado de los errores y de los aciertos de los trabajos anteriores. Será un disco más maduro en todos los sentidos. Delito es la tercera canción que se vendrá. Es un ‘feat’ con un artista extranjero.