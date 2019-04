Soledad Barberán considera que está en su mejor momento

Hasta noviembre del año pasado, Soledad Barberán formó parte del espacio Jarabe de pico (Teleamazonas). Ahí estuvo un año y medio. Acaba de ingresar a RTS como reportera de El club de la mañana.

“Traté de mantenerme vigente aceptando invitaciones a diferentes medios de comunicación. Cuando surgió la oportunidad, primero me hicieron una prueba en RTS y a la producción le gustó el resultado, aunque me indicaron lo que era necesario modificar. Cubro varios temas, incluso algo de farándula”, cuenta.

Durante su ausencia de la pantalla hizo radio. Al respecto, contó que se mantiene en Rumba Network en el programa Enrumbado, desde las 16:00 de lunes a viernes. La acompaña Ruddy Bozada.

Tiene 26 años y estudió Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el ITV. Sin embargo, la música también es otra de sus pasiones. Soledad canta, un don que heredó de su madre, Sandra Maquilón.

“Yo ingresé al reality de RTS La guerra de los ritmos (de Vamos con todo). En esa ocasión me incliné por la tecnocumbia. Desde ahí supe que la televisión, el canto y las cámaras son lo mío. Por el periodismo dejé de lado esta actividad, pero ahora quise darme otro chance. Además, es un ingreso extra. Desde hace un mes me presento en Mala Junta (al norte de la ciudad) y por el Día de la Madre lo haré en un evento privado. Comparto con otros artistas. Interpreto todos los géneros. Pero prefiero la salsa y lo urbano”.

La reportera guayaquileña admite que a veces extraña estar más metida en la farándula. “El contacto con los famosos, con los compañeros, eso me gusta. No extraño la polémica, ni los problemas, eso no me interesa”.

Sobre su nueva imagen, el cabello más rubio y más largo, comenta: “Hace un mes me cambié el color, además llevo extensiones las 24 horas y los siete días de la semana. Me siento cómoda con el rubio, me siento bonita y me siento yo”.

Soledad decidió darse una oportunidad en el amor. “Con él ya nos conocíamos desde hace algunos meses. Se llama René y tiene 24 años, es menor a mí. Se dedica a negocios familiares”, dice entre risas y añade que se siente feliz porque “mi vida está tomando su rumbo en lo laboral, sentimental, en todos los aspectos. Lo necesitaba. Considero que es mi mejor momento y lo estoy disfrutando al máximo. Dios nos pone pruebas, nunca me rendí, fui perseverante”.