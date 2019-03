Santiago Castro: “Yo estoy recurtido”

Es uno de los personajes más odiados de la farándula por sus comentarios en Calientitos TV (en Internet). Aquello al presentador Santiago Castro, de 31 años, quien laboró en gran parte de los canales locales, no le importa.

Este lunes, a partir de las 17:00, por Gamavisión vuelve en una versión televisiva de ese polémico espacio junto a Karen Minda. Se trata de una coproducción de esa cadena con la empresa Simulcastpro.

El contenido de su programa online siempre ha sido subido de tono y polémico, ¿ahora en la TV será igual?

Hemos conversado con la gente de la cadena de TV y nos han pedido que mantengamos nuestra esencia. El programa de Gamavisión, además, se verá en Internet.

Pero en la TV no se puede aflojar tanto la lengua.

Tendremos cuidado con ciertas palabras, nada ofensivo. Durante algunos días hemos practicado para evitar caer en eso. Nosotros más allá de la información que damos, es la forma en la que la decimos. Le ponemos nuestro toque. Seremos la competencia de Intrusos (RTS) y Faranduleros (Canal Uno). Más de Faranduleros porque Intrusos ya mismo desaparece.

¿Por qué la escogió a Karen Minda como su compañera?

Las aspirantes mandaron un video y ella me gustó porque es polémica. Existe buena química entre los dos.

Mucha gente lo detesta, es uno de los más odiados de la farándula.

(Risas) No me quita el sueño aquello, es mi trabajo y punto. No me quedo pensando en lo que dirán. Yo estoy curtido, recurtido. Me enfoco en hacer bien mi trabajo, en dar buena información. La gente se queja, pero igual nos ve.

¿De dónde sacan la información?

Nos llega como a todos y la rebusco. Los que nos odian y los que nos quieren también nos mandan información. Entre famosos se hacen pedazos (risas).

¿En la farándula hay doble discurso, doble moral?

Hay personas que viven en este mundo de la farándula, pero no les gusta que hablen de ellos, se creen intocables. Deben aguantar. A Evelyn Vanessa Calderón (de Ecuavisa) cuando le tocó caer en la paila, brincó.

La Coqueta quedó mal parada con los comentarios que hicieron.

La Coqueta se fue de viaje para carnaval con su exnovio, David DePablos, y la gente del restaurante donde estuvieron subió a las redes una foto de ellos. Karen comentó que tal vez hubo un ‘remember’ entre ellos.

Eso no les consta y ella dijo que viajaron por un asunto de trabajo.

No afirmamos nada. Ella nos mandó un mensaje por Instagram. Tal vez pensó que aquello nos iba a destruir o nos iba a hacer sentir mal, pero no fue así.

¿Tienen algún límite?

Mientras todo sea pegado a la verdad, lo lanzamos.

¿En TV los pueden demandar?

Estamos preparados para lo que se venga. No se puede andar con miedos y con dudas. Si inventáramos algo, tal vez me preocuparía.

Más de uno los habrá amenazado.

Algunos mandan mensajes, pero no amenazas, yo nunca respondo porque si lo hago es darles chance. Tampoco doy explicaciones. David DePablos me mandó un mensaje, Anita Jima también.

Usted no es de los que se queda mucho tiempo en TV.

Hicimos un contrato por tres meses. Si algo pasa, seguiré en Internet. Ahí tengo mi espacio ganado. Siempre me muevo, no me muero de hambre. Además puse mi negocio, La carreta caliente, en Sauces 4.