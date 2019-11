Sofía Caiche: “Ya no puedo vivir en un canal”

Sofía Caiche ha atravesado una serie de cambios en los últimos años. Hace casi dos, por ejemplo, la intérprete ecuatoriana, quien ya no está en TC Telivisión, se hizo la manga gástrica para perder peso.

Logró su meta. Sin embargo, eso provocó que a la actriz de Calle amores se le redujeran algunas partes de su cuerpo, como los glúteos, pechos y piernas.

Finalmente, su organismo se estabilizó y recuperó 10 libras. Estaba en 115, ahora llegó a 125. “Estas partes también han vuelto a crecer. Sin embargo me mantengo finita. No me luce estar tan delgada”, explicó.

En lo laboral, como concluyó su trabajo, ya no está en la empresa televisiva. Muchos son contratados por proyecto. Mientras le llega una nueva oportunidad, está dedicada a su maestría en la Ecotec.

Es algo que le deja poco tiempo disponible, por eso solamente puede estar en una cadena de TV hasta las 17:00. “Ya no puedo vivir en un canal”.

Sofía es una de las que participa en el concurso de EXTRA, Las famosas del Ecuador.