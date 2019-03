Dayanara Peralta: “Quisiera ser más cerebro que corazón”

La cantante que muere por la guatita y aún se come las uñas se confesó con EXPRESIONES.

En esta nueva entrega de Tengo que decirlo, la cantante ecuatoriana confiesa, entre otras cosas, que admira a Yuri, en tres meses volverá a Chile, pagaría por ver a Lady Gaga y es devota del Divino Niño.

1. “Después de lo del Festival de Viña del Mar llegué a conocerme mucho; crecí en muchos aspectos. Fue una oportunidad muy grande para mí, demostrarle al mundo entero el amor y las ganas que tenía por cantar sobre un escenario”.

2. “Es realmente difícil controlar mis emociones y mi fuerza escénica, soy de las que deja todo en una presentación y para mí cada show es como si fuese el primero”.

3. “En cada actuación de Viña del Mar me temblaron las piernas, pero soy una mujer católica y mi familia desde chiquita me inculcó valores. En momentos de intranquilidad, rezo. Recuerdo que a las 12:00 desactivaba el celular y me despedía de todos para entrenar y concentrarme antes de salir”.

4. “Más allá de ganar o no una Gaviota lo que me llevé fue una experiencia de vida como artista a mis 22 años. En tres meses regresaré a Chile para promocionar mi nuevo tema Me lo creí, una balada pop escrita por mí y musicalizada por el colombiano Julián Maya”.

5. “Saboreo cada momento como artista, lo más lindo es palpar lo que ocurre a mi alrededor, soy una mujer bendecida. Las cosas que he vivido han sido mágicas en este primer año como solista. Estoy a un pasito de la internacionalización y para eso trabajo”.

6. “Soy devota del Divino Niño y más allá de la religión creo con firmeza en el esfuerzo para conseguir las cosas. En esta vida debes ganártelas no esperar a que te las regalen. Hay que buscar las oportunidades”.

7. “Si crees en ti, no debes limitarte ni hacer caso a los que dicen que no puedes. Hay gente con discapacidades que logra más cosas que las que cuentan con todas sus facultades”.

8. “Soy muy emocional, no sé si es una virtud o un defecto, pero me cuesta imponer el cerebro antes que el corazón”.

9. “Me han decepcionado muchas veces amigos, familiares y hasta amores (sonríe)”.

10. “Me molesta la gente negativa y envidiosa, si siento que están alrededor mío, las desecho y me alejo. Creo mucho en las energías”.

11. “Si me invitaran a un concierto de Yuri claro que iría a verla, siempre he sido fan de ella por mi mamá y mi familia. Es una artista a la que siempre he admirado pero su calificación para mí es irrelevante. Nunca pedí que le hicieran una campaña en contra ni que se le negara la entrada, pero fue el malestar y el sentir de un país que se hizo presente”.

12. “Si yo fuese un plato manabita sería la tonga (risas). Yo peco con la comida pero hago ejercicios”.

13. “Si escribiera algo autobiográfico lo titularía Tocando puertas”.

14. “Pagaría por estar en primera fila en un concierto de Lady Gaga”.

15. “Un artista no debe cantar algo porque esté de moda, sino porque se identifica y le gusta. Lo que se viene conmigo es una fusión de la balada con el género urbano”.

16. “Lo que más me gusta de mí son mi sonrisa y mis piernas (risas)”.

17. “Jonathan Estrada es el amor de vida, quiero que siempre esté conmigo, que sea mi compañero por la eternidad”.

18. “Al igual que mi canción hay gente innombrable en mi vida y por lógica no la mencionaré (risas)”.

También debe saber que...

• Le tiene miedo a la muerte.

• No puede dejar de morderse las uñas.

• Sus duplas ideales serían con Becky G, Karol G y Becky Natasha.

• Le gusta ver las cosas en macro y proyectarse en grande.

• Cuando viaja a Quito lo primero que hace es comer fritada y papas con cuero.

• Sus debilidades en comida son la guatita, la pizza y la lasaña.

• No descarta volver a la actuación, pero su prioridad es la música.

• Recién aprendió a conducir y le darán la licencia a fines de marzo.

• Su película es En busca de la felicidad.

• Sus actores de cabecera son Anne Hathaway y Johnny Depp.

• Hija de manabitas, nació hace 22 años en Guayaquil.

• Es una cantante que ha incursionado también en la actuación y en los reinados de belleza.

• La canción Pobre y triste marcó el inicio de su carrera como solista en 2018.