Madre de Dave Morales: “Teníamos múltiples amenazas de parte de Michela Pincay”

Tras la agresión que recibió el empresario Dave Morales la noche del martes 26 de marzo de 2019, en Guayaquil, su madre, su hermano y su actual novia, se han pronunciado.

Morales fue atacado por hombres armados, quienes, con un fierro, le rompieron la quijada, boca y varios nervios. Ocurrió a la salida de una iglesia donde se encontraba con su hijo, quien presenció el ataque.

“Teníamos múltiples amenazas de parte de su expareja, Michela Pincay, quien le decía que lo iba a mandar a golpear, por eso andaba con guardaespaldas. Esto a raíz de un juicio previo sobre violencia intrafamiliar que le ganamos y el cual sentenció a la Pincay a 10 días de cárcel”, aseguró Miriam Sabando, abogada y madre de Morales.

Arianna Mejía, actual pareja de Morales, dijo: “Acuso directamente a Michela. Ella está detrás de todo esto y creo que necesita ayuda psicológica”. De la misma forma, Sergio Morales —hermano mayor del agredido— aseguró que estas amenazas venían de parte de la actriz de la telenovela Calle Amores.

Por su parte, Pincay viajó el miércoles a Estados Unidos y se manifestó a través de su cuenta de Instagram: “Yo no doy explicaciones porque quienes buscan hacer daño no las merecen y quienes me conocen no las necesitan, mis actos siempre han sido coherentes y ustedes me han acompañando tanto que de verdad creo que explicar algo que no me representa no es necesario”, escribió en esa red social.