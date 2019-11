Charles Freeman: “Mi primera pasión es la música”

El cantante y compositor Charles Freeman está de gira por 20 países y en este recorrido incluyó a Ecuador. Durante su estadía en Guayaquil se comió una parrillada y puso a correr a los miembros de su equipo en busca de atención médica por una alergia alimenticia. Superado ese inconveniente de salud se reunió con la autora de esta nota.

Una de las novedades que trae el también actor de Netflix es la versión en rock pop de London Nights y su nuevo sencillo Get me stared. “En una ciudad tan grande y popular como Londres nos podemos sentir solos y hasta vacíos. Esta sensación de soledad la aliviamos con una pareja, una amistad o un colega de trabajo si creamos una conexión especial. Aunque yo vivo en Londres, esta situación puede ocurrir en cualquier lugar que se viva”, cuenta Freeman como se lo conoce artísticamente.

Él ha experimentado esa soledad. “No importa que tengamos vecinos, muchas veces no sabemos ni sus nombres y nunca mantenemos una conversación con ellos. He pasado por aquello y por eso a través de este tema quiero manifestarlo. Es la segunda vez que visito América Latina (Perú, Chile y Bolivia). Acá la gente es muy simpática, en cualquier parte que voy me piden fotos, autógrafos. Es muy diferente. Mi música tiene mucha melodía, verdad y pasión, una mezcla de la decadencia de los 70 y el entusiasmo de los 90”.

Ahora se encuentra en Colombia y luego irá a Argentina. Para el próximo año tiene previsto recorrer China, India, Europa, Estados Unidos y volverá a Latinoamérica. “Me siento más vivo e inspirado, viajando, conociendo gente nueva y estando en movimiento constante. Es una aventura. Hay momentos que extraño mi ciudad y hogar. Por ejemplo, cuando me enfermo como ahora”, dice Freeman, quien fue catalogado como Artista de la Semana por la BBC de Londres en 2018 y que el año pasado además, lanzó su álbum debut Truth.

▶ Lee también: ‘El día de mi suerte’ revive el impacto de Héctor Lavoe en la Lima de 1986

Probó suerte en la actuación en 2017. Tuvo un rol principal (un villano) en la película, Chinatown Cannon, (Chinese Netflix) así como papeles principales en los cortometrajes Defector y A friend in need. Dos de sus canciones fueron incluidas en el filme, cuyo éxito lo llevó por una gira por China a través de uno de los principales promotores Magic Sounds. “Mi primera pasión es la música, la actuación la disfruto, gusto de ir mucho al cine. Trato de unir ambos oficios. Ahora es tiempo para la música, tengo un año intenso por la gira. Existe un proyecto actoral pero aún no lo puedo compartir”.

A su haber tiene Truth, el segundo disco Love saldrá a mediados del 2020. “Encaro el tema del amor de distintas maneras, hay letras alegres, otras son románticas y melancólicas”. Ya prepara un tercer material con colaboraciones de artistas muy conocidos y nuevos durante su gira por el mundo. “Mezclaremos estilos”.

Freeman además posee en Londres una Fundación que lleva su nombre en la cual dos veces al mes ofrece charlas de cultura, arte y también de espiritualidad y salud. “Con el poder de la música intento unir a la gente. Los conceptos de la fundación son la verdad, amor, libertad y conexión”, expresa.