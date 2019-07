Roberto Manrique: “Llegar a los 40 me tomó por sorpresa”

Un ceviche mixto fue el plato escogido por el actor Roberto Manrique para conversar distendidamente en un restaurante de Samborondón.. Elocuente, afable e hiperactivo como siempre, accedió al cuestionario de EXPRESIONES y respondió a todo.

¿Qué se sintió llegar a los 40, le dio muchas vueltas a la cabeza o no?

Para que te voy a mentir, le di más vueltas de lo que hubiese pensado. Fue un número que generó cuestionamientos y reflexiones. Me tomó por sorpresa.

¿Se replanteó cosas?

Tiene que ver con lo que quiero y con lo que no. Por ejemplo, siempre me costaba decir ‘no’ y ahora sale con mayor facilidad. Entiendo lo que son las prioridades y como tal las hago respetar.

¿Cuáles son esas prioridades?

Sobre todo lo que tiene que ver con mis proyectos, me involucro en muchas cosas porque tengo muchos intereses y también me llegan propuestas, entonces, hoy veo qué es lo que me interesa realmente. Y todavía haciendo filtros abarco demasiadas cosas, pero armo equipos para lograrlas.

Retomando sus 40, ahora los celebra en Ecuador con un monólogo y fiesta.

Pues sí, empezaron en abril en Colombia las fiestas patronales (risas). Ahora los celebro en Ecuador con una maravillosa obra de teatro, Puras cosas maravillosas. Rosymar González me llamó desde México y me dijo que me visualizó en ella. Me envió el texto y le dije que sí, es lo que esperaba. Mi primera vez en un monólogo y es un discurso que necesitaba dar porque la vida es difícil, pero uno decide dónde poner su atención y qué colores pintar.

¿Y en cuanto a la fiesta?

Se llama Ro40’s Sunset Party. Es una fiesta privada para celebrar mis 40, recaudando fondos para mi fundación que se enfoca en una comunidad manabita que se llama El Matal, situada al lado de Jama, y que fue impactada por el terremoto. De hecho su escuela de dos pisos se cayó por completo. Con unos amigos nos juntamos para reconstruirla y así nació Desafío Ecuador, cuyos proyectos están centrados en educación, capacitación y emprendimiento y lo hemos logrado con el apoyo de mucha gente y sectores.

¿Cómo va con la fundación?

El trabajo empezó hace tres años a raíz del terremoto en Manabí. Es lo que más tiempo me toma y en estos momentos se conforma legalmente.

Volviendo a su profesión, ¿cuál es su apreciación del actor ecuatoriano en este momento?

Me encanta y celebro que cada vez hay más el deseo de proyectarse hacia afuera que antes no existía. Veo esa sed de querer más y lo veo en gente que tiene carrera o que también empieza. Lo observo en todos los niveles. Ese es el camino, tener la convicción de que se puede lograr.

¿Qué piensa de las producciones nacionales?

La producción local debe mejorar y y para eso debemos transformar nuestra cultura. No solo hablo de la industria televisiva, los ecuatorianos muchas veces nos conformamos con muy poco y el ‘ya pues’. Seamos más exigentes con nosotros mismos en cuanto a la calidad de las cosas. Celebro que hayamos avanzado en otros ámbitos como el deporte y tengamos una autoestima nueva. En la televisión siento que los avances son aún tibios, necesitamos mayor compromiso para al final tener un nivel de exportación y que sucedan cosas, sin necesidad de salir.

Dejando de lado la carrera y los proyectos profesionales, ¿cómo está sentimentalmente?

Como siempre he dicho, estoy feliz y enamorado. Y por supuesto enamorado de Mila, nunca pensé que se puede amar tanto a un perro.

¿Se priva de algo en esta vida?

La vida es equilibrio y me cuesta porque me siento muy cómodo en mis polos. Procuro no privarme de algo porque se trata de encontrarme. El equilibrio no está en mi naturaleza, más bien soy todo o nada, pero esa es mi lucha.

• Puras cosas maravillosas

“La obra del dramaturgo inglés Duncan Macmillan se estrenará el 18 de julio en el Teatro Sánchez Aguilar. Puras cosas maravillosas es la historia de un hombre que tiene una mamá depresiva con tendencias suicidas y que a los 7 años empieza una lista de puras cosas maravillosas para darle motivos a ella de por qué vivir. La mantendremos en cartelera los jueves, viernes, sábado y domingo durante todo el mes y hasta el 4 de agosto. De ahí nos vamos a Quito y es probable que hagamos una nueva temporada en Colombia. En Bogotá nos presentamos en el teatro Casa E, de Alejandra Borrero, por seis semanas”, indica el intérprete.

• Sin senos sí hay paraíso 4, el 13 de agosto

“Terminamos de grabar en junio y ya nos dieron fecha de estreno, será el 13 de agosto. Esta temporada le metieron todo, sacaron el tema de la brujería y el plot de Catalina con la Diabla infiltrada está muy bueno. Mi personaje de Santiago vive una transición muy fuerte, me la he gozado por completo. Bárbara Najas, quien también actúa ahí, interpreta a una villana que no se imaginan. Cada vez que nos veíamos era un griterío (risas)”, cuenta el guayaquileño que ha integrado el elenco de dramatizados como Los Victorinos, Flor salvaje, Marido en alquiler y El clon.

• Sus recuerdos con Edith González

“Su muerte me tomó por sorpresa porque no sabía que había recaído. Me quedo con la Edith sonriente con su cabello corto. La recuerdo en Doña Bárbara (2008) muy divertida. Conmigo se portó ‘supercool’ y chévere. Vi a una mujer muy viva durante su enfermedad, la notaba genuina y es lo primero que se me viene a la mente cuando la nombran. Al final de sus días nos dio de regalo una inspiración hacia la vida”, asegura el también publicista y comunicador.