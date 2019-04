Jorge Heredia y su sobrina, juntos en El club de la mañana

Jorge Heredia y su extrovertida sobrina Sury Mendoza Heredia comparten en la revista de RTS El club de la mañana. La niña, hija de su hermana Xiomara y que acaba de cumplir seis años, es la minirreportera del segmento Sury, la exploradora y su permanencia estaba prevista por la temporada de vacaciones.

“Para fin de año animé la fiesta familiar, entonces ella se subió a la tarima y pidió que le dieran un micrófono para hacer lo mismo que yo. Nos sorprendió porque nunca lo había hecho. Le nació de un momento a otro. Generalmente le grabo sus ocurrencias. Todos esos vídeos los vieron en el canal y nos ofrecieron hacer un segmento con Sury”, explica el presentador.

La pequeña nació en Guayaquil y está a punto de ingresar al segundo de básica en Insutec-Quevedo. “En la escuela participa en concursos de oratoria, de baile, en todo lo que puede. Mi hermana y yo éramos iguales. ‘Arroz con pollo’ hemos sido toda la vida. Sury es muy despierta y desenvuelta, además la tratamos como una niña grande. La vi nacer y fui el primero que la tuvo en sus brazos porque el parto se adelantó dos semanas, mientras mi cuñado (Christian) se encontraba en el exterior. Es como si fuera mi hija”, añade emocionado.

Para la menor, es divertido trabajar en la TV con su tío. “Me gusta grabar. Siempre estamos juntos, a veces nos acompaña mi abuelita (Rosa) y nos vamos a comer sushi. De grande quiero ser profesora, la televisión es momentánea. Recién estuve en Miami y Orlando (Estados Unidos). Como me encanta el tenis, quise ver un torneo. Me llevaron de viaje por mi cumpleaños”, cuenta Sury y añade que le ha pedido a sus padres un hermano o hermana para tener con quien jugar.

A pesar de su corta edad, no le teme a las cámaras. “La primera vez sabía que no iba a ser fácil, pero después se me hizo divertido. Además me pagan y lo que me dan lo gasto en dulces y juguetes. Me pidieron una foto en la calle. Todavía no me piden como a mi tío”, comenta entre risas.

Su segmento se emite los viernes y, según Jorge, su permanencia está por definirse. En 2017, Jorge Heredia lanzó su primera colección de camisas e inauguró un show room en City Office. El 1 de mayo se cambiará a un local en el edificio World Trade Center y ya prepara otra colección que mantendrá su estilo.

“Lo que vendo es algo que yo me pondría. Ese concepto lo he manejado todo este tiempo. En temporada saqué unos conjuntos para hombres. Seguiré con aquello, pero variando texturas y colores, sin perder la esencia. Al principio dejé que la marca Jorge Heredia for men crezca sola. El 60 % de mis consumidores son mujeres, quienes les compran a sus esposos, padres, novios, hermanos”, detalla el presentador de RTS.