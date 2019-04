Christian Pesántez: “Me propusieron un espacio ‘fashion’, pero no soy Luis Tippán”

Es uno de los mayores referentes del patinaje artístico en Ecuador. Comenzó con esta aventura hace 15 años en su natal Cuenca, pero hoy es un empresario que ha abierto sucursales en varias ciudades del país. Guayaquil es una de ellas, y a la que se ha aclimatado sin problema, a tal punto que cuando viaja a la capital azuaya extraña el calor.

Christian Pesántez Bisanti también ha desarrollado otras facetas y la comunicación es una de ellas. Cuenta que a raíz de su elección como Míster Ecuador en octubre del año pasado activó otra vez su gusto por la comunicación, una pasión que descubrió hace más de una década, cuando surgió la oportunidad de conducir un programa infantil producido por Silvia Alvarado, en Ecuavisa.

“El proyecto no se concretó, pero tras ganar el concurso me adentré de nuevo en un mundo que siempre me encantó. Surgieron propuestas de Radio Águila y de Café Club, y acepté encantado. En la segunda me propusieron conducir un espacio fashion, pero les dije que no soy Luis Tippán (risas), siempre quise entrevistar y conocer el otro lado de los famosos o personajes destacados en diversos ámbitos”.

Por su cabina, instalada desde un centro comercial del norte de la ciudad, han pasado Eduardo Andrade, Prisca Bustamante, Yuribeth Cornejo, Emmerson Morocho, Sandra Pareja, Azucena Mora, Carlos Menéndez, Fercho Gómez, Hugo Guerrero, Chantal Fontaine, Lucho Aguirre, Úrsula Strenge, Hilda Murillo, Ángel Chevasco, Conny Garcés y... la lista queda corta, pues diariamente tiene un invitado en su programa que se transmite de 12:00 a 13:00 por Café Club Radio, a través del sitio web del mismo nombre y de Facebook Live.

“Me agrada investigar la vida de la gente, curiosear y ‘sapear’ (risas). Es muy divertido y durante cada encuentro surgen dos preguntas vitales que ponen en jaque al entrevistado”.

Respecto a Míster Ecuador, evento organizado por Óscar Leopold, de Atayhua Fashion, indicó que originalmente iba a llevarse a cabo el 20 de mayo en Lima (Perú), pero trasladaron la fecha a la primera semana de octubre.

De voz apacible y temperamento flemático, pocas veces lo verán molesto, asegura, pero lo único que lo puede convertir en un ‘Hulk’ es el desorden y también cuando las personas que están a su cargo no cumplen con las expectativas programadas.