‘Avengers: End Game’ y su final secreto

Pero el misterio es grande y las hipótesis del final son lo más comentado en redes sociales. Los directores de la cinta, los hermanos Anthony y Joe Russo, viendo la algarabía que hay detrás, han liderado una campaña para que todos los que la vean se comprometan a no dar a opiniones libremente y así no arruinar a quienes no la vieron el primer fin de semana.

“Para todos ustedes que han estado en este viaje con nosotros desde el principio, compartiendo cada momento con su familia, sus amigos. Invirtiendo tan profundamente en cada personaje e historia. Riendo, aclamando, derramando lágrimas. Dando tan libremente de tus pensamientos y emociones en diálogos, teorías, fan art y fan fiction. Sepan que los dos, junto con todos los involucrados en End game, hemos trabajado incansablemente durante los últimos tres años con la única intención de brindar una conclusión sorprendente y emocionalmente poderosa a la Saga Infinity”, fueron las palabras de agradecimiento de los cineastas. Y pidieron usar el hashtag #dontspoilendgame y así crear una campaña de contingencia.

Horas antes de su estreno, se espera conocer detalles oficiales de la producción.