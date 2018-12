Alejandra Echeverría: “Dentro del boom de los influencers aprendí a ser más creativa”

Si pensaba que Instagram solo era una red social de ocio, este año la bloguera de moda guayaquileña Alejandra Echeverría, de 23 años, demostró que puede llegar a convertirse en una gran catapulta internacional.

Sus publicaciones de variados y creativos looks han provocado que su nicho de seguidores sea un poco más cerrado, pues la reconocen inmediatamente por su manera de vestir y para ella es una ventaja.

“Lo importante es mantener tu esencia o un sello con el cual tú puedas decir ‘me diferencio’. Yo he definido bien mi temática. Por ejemplo, tengo amigos influencers que manejan diferentes tipos de contenido, que no está mal, pero yo me he dado cuenta de que a mí me identifican por moda completamente, por qué estoy usando, y eso me ha guiado a quererme dedicar solo a eso”, explicó.

Esta manera tan particular de mezclar prendas y accesorios le ha servido también para que marcas nacionales (como De Prati) e internacionales (como Calvin Klein) la quieran como parte de su estrategia publicitaria en redes.

Este 2018 Alejandra también tuvo la oportunidad de asistir a varios Fashion Weeks en ciudades como Medellín, Nueva York, Milán y París. El asistir a estas dos últimas es algo que ya estaba esperando desde hace mucho tiempo y por fin se dio.

Cuenta que la clave para ser parte de este tipo de eventos es saber relacionarse. “A veces es como un mito (risas), no mucha gente sabe cómo funciona, pero realmente se maneja mediante ‘PRS’ y ya cuando empiezas a tener un nombre y presencia importante en los eventos, ya comienzas a conseguir invitaciones”. Califica esta experiencia como uno de sus highlights de estos 12 meses y le suma el haber conocido a la neoyorquina Olivia Palermo, su estilista de moda favorita.

Sus metas para el 2019 son ofrecer más contenido a su audiencia, usando YouTube, con vídeos más largos y dinámicos en los que pueda hablar de tendencias e historia de la moda, además de enseñarles lookbooks.

También entre lo más urgente está el culminar su carrera de Comunicación Social, para poder hacer cursos y especializarse en diferentes ramas de esta área que tanto le apasiona.

Sueña con irse al extranjero, siempre con la misión de volver a su país y ejercer lo aprendido. En unos años, Alejandra podrá ser esa asesora de imagen reconocida y anhelada por el país.

Sus prendas favoritas del año

* Graphic tees.

* El vestido flojo que se puede cambiar de mood con facilidad, variando los accesorios.

* Los aretes.

En Ecuador

“Cada vez vamos avanzando, apostamos por lo nuestro. Ya no se pone en duda una prenda local por una de afuera. Lo que sí siento que falta es una plataforma fuerte que sirva como hilo conductor de toda la industria. He tenido la oportunidad de ir a otros países y tienen un apoyo más grande. Por ejemplo en Colombiamoda, es la alcaldía de la ciudad donde se realiza. Ven a la moda como un potencial económico y acá falta esa visión”.