Dwayne Johnson, el actor con mayores ingresos según Forbes

Sus ingresos superan a los de Chris Hemsworth ($ 76,4 millones) y Robert Downey Jr. ($ 66 millones). Según la revista Dwayne Johnson, conocido como La Roca, es el actor que más ha ganado entre el 1 de junio de 2018 y 1 de junio de este año en Hollywood, con ingresos de $ 89, 4 millones.

Una de las fuentes que alimentan su fortuna es el ingreso de $ 700 mil por su participación protagónica en cada episodio de la serie ‘Ballers’ en el canal HBO, a lo que se suma una suma de siete cifras en regalías de su línea de ropa, zapatos y auriculares con Under Armour. Por otro lado, se estima que recibirá unos $ 23,5 millones por la nueva saga de Jumanji, ‘The next level’, a estrenarse en diciembre de este año.

Entre tanto, los tres primeros lugares los completan dos estrellas de ‘Avengers: Endgame’, la cinta más taquillera de la historia del cine. Hemsworth, quien interpretó a Thor, y Robert Downey Jr, el inconfundible Iron Man. El cuarto puesto corresponde al actor de Bollywood Ashay Kumar, con $ 65 millones, y Jackie Chan, con $ 58 millones.

Les siguen Bradley Cooper, cuyas ganancias más importantes (40 de los 57 millones) provienen del drama musical ‘A star is born’, que no solo dirigió y produjo, sino que coguionó y protagonizó junto a Lady Gaga. El top ten lo completan Adam Sandler (57 millones), Chris Evans (43,5 millones), Paul Rudd (41 millones) y Will Smith (35 millones.

Forbes aclaró que las cifras son libres de impuestos y no incluyen deducciones de ningún tipo.

El dato

El exluchador, también presentador del programa de entretenimiento ‘The Titan games’, del canal NBC, ocupó el número dos en la lista del año pasado, superado por George Clooney, quien obtuvo una ganancia inesperada por la venta de su compañía de tequila.