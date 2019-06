Doménica Tabacchi: “El deporte es salud no competencia”

El 28 de julio la media maratón de Diario EXPRESO recorrerá 21 km en la zona céntrica de la ciudad. Deportistas de alto nivel y amateurs correrán junto a personajes del medio artístico, empresarios y políticos. Doménica Tabacchi, exvicealcaldesa de Guayaquil, fue la primera inscrita para este evento tradicional por las fiestas julianas.

En esta entrevista dio detalles de su rutina deportiva y cómo se prepara la carrera. La líder política reconoció que no tiene alma competitiva y que del deporte solo rescata lo beneficioso para la salud.

Durante sus 8 años en su cargo público pudo conocer a profundidad la ciudad, por eso tiene varios sitios favoritos para entrenar. “Tener un lugar ideal para hacer deporte es personal. Quien cuida su salud encuentra su sitio. En Guayaquil hay muchos espacios, están los parques lineales, la avenida Barcelona, el malecón del Salado. A mí me gusta el malecón Simón Bolívar y el de Puerto Santa Ana”.

Aunque no recuerda las veces que ha participado en la carrera, tiene ciertas memorias en la ceremonia de premiación. “Aunque he corrido en algunas, también he motivado a los corredores”, dijo.

“Esta vez aplaudo la iniciativa de EXPRESO, porque esta media maratón es un preámbulo a todos los festejos del Bicentenario de Independencia de Guayaquil”, continuó la directora ejecutiva de la Iniciativa Cívica 200 Años.

Aunque falta algo más de un mes para la competencia, Tabacchi mantendrá su rutina de entrenamiento de una hora diaria cada mañana.

En detalle

• “La meta es estar en la carrera. Tengo una lesión en una rodilla lo cual me impide correr varias distancias, pero intentaré llegar a hacer entre los 5k y 10k”.

• “Yo hago ejercicio como una obligación en mi rutina, porque complementa la salud mental y física. Te permite liberar el estrés y esto me ayuda muchísimo”.

• “Voy al gimnasio todos los días, una hora. No soy crossfitera. Pero sí me gusta el boxeo. Hay que tener muy buen estado físico”.