Así celebró Demi Lovato sus 27 años

Demi Lovato llegó a los 26 años días después de sufrir una sobredosis. Un año después, este martes 20 de agosto de 2019, celebró sus 27 totalmente recuperada.

Nacida en Nuevo México, Estados Unidos, en 1992, desde pequeña mostró dotes artísticos y deseaba convertirse en una artista reconocida, por lo que participó en series de Disney Channel.

Sin embargo, no todo fue ‘miel sobre hojuelas’ en su vida: los excesos y las adicciones la llevaron a tocar fondo. Pero aquel panorama parece haber quedado atrás y ahora la cantante se encuentra estable.

Llegó a los 27 años y lo celebró de forma tranquila con personas cercanas a su entorno. En su cuenta de Instagram compartió un video en la que luce sonriente durante el festejo. En las imágenes se ve a Lovato soplando las velas del pastel en compañía de su amiga, la también cantante, Ariana Grande y de su representante, Scooter Braun.

“El último antes de acostarme. Literalmente filmaron / cantaron feliz cumpleaños dos veces y @scooterbraun olvidó hacer clic en grabar. La cara de @arianagrande lo es todo”, escribió Lovato en la red social.

La intérprete de Sorry not sorry también expuso su agradecimiento: “Este video es un vistazo perfecto de cuán feliz es mi cumpleaños este año. Muy feliz y amo a mi nueva familia. Gracias chicos, los amo”, publicó. Se encuentran en Londres, Inglaterra, donde Grande dio un concierto.

Justamente durante la presentación musical, Grande aprovechó para felicitar a su amiga y es que antes de comenzar el show gritó con sus bailarines “feliz cumpleaños, Demi”, por lo que decidió dedicarle su show.

Al parecer los malos momentos que vivió Lovato han quedado atrás. En 2018, tras una fiesta, Lovato estuvo a punto de morir debido a una sobredosis que la dejó inconsciente y que alertó a sus invitados, quienes creyeron que había fallecido porque tenía rastros de sangre y no respiraba. Posteriormente, fue hospitalizada en un centro sanitario de Los Ángeles, California.