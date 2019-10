Demi Lovato pierde a un amigo por sobredosis

El 1 de octubre, Thomas hizo su última publicación en Instagram en la que expuso alguna de las dificultades en su vida.

“El crudo yo: Tengo un diente frontal astillado, me salí de la universidad, he tenido muchos obstáculos que me pusieron en posiciones locas, ¡tengo dos cicatrices en mi barbilla al caerme en bicicleta DOS VECES! algunos dirían que soy un salvaje. Pero debajo de todo, tengo un gran corazón que quiere cuidar a alguien. Mi propósito es difundir el amor y ayudar a todos los que me rodean. Dios primero”.

Para la cantante es un tema muy serio sobre el que siempre trata de crear conciencia, pues, ella ha estado a punto de perder la vida por la misma causa. Tras una recaída en las drogas el año pasado, Lovato, parece estar enfocada totalmente en su recuperación.

Una fuente cercana a ella manifestó hace algunos meses que “Demi está muy enfocada y comprometida en su sobriedad y en ser la mejor versión de ella que pueda ser. Se ha rodeado de buenas personas y del tipo adecuado de amigos. Se ha deshecho de las influencias negativas y ha hecho un esfuerzo consciente para empezar de nuevo. Tiene a su familia cerca y ellos son un gran apoyo”.