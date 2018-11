Dayanara Peralta, sensualidad que rompe esquemas

Me encanta este género y por eso con esta tercera canción he decidido adueñarme del género en su totalidad. Yo le he dado a este ritmo mi esencia y mi estilo. Lo chévere de esto es que te da la amplitud para jugar con tu voz. En mis presentaciones en vivo sí luzco más mi voz porque hago covers de baladas potentes. Hay que complacer a todos los públicos.

“Yo soy consciente de cómo es el mercado afuera. Sé a lo que me enfrento. Hay tanto referentes de mujeres afuera que no puedo hacer las cosas a medias. Yo busco que me escuchen afuera, por eso el lanzamiento de mis canciones ha sido internacional. Tengo más de 8 millones uniendo las reproducciones de mis primeros videos en YouTube. Cógeme supera las 150 mil”.

Su lado más provocativo

Cuando empezó su carrera musical definió que no quería que la vean más como una princesa Disney. Ahora asegura que es totalmente ella. “Soy liberal. Esta soy yo y soy feliz”.

Admite que cuando su papá vio el video se impactó un poco, pero ella le explicó que era un riesgo necesario.

“Es momento que Ecuador se quite los paradigmas y los prejuicios. Vemos tantas cosas internacionales y pueden hacer algo supersubido de tono y encanta. Bad Bunny, por ejemplo. Pero lo hace un ecuatoriano y empiezan con los peros. Eso es mentirse”.

El verbo coger tiene 32 acepciones en el diccionario de la RAE. Significa tomar u ocupar un puesto. Pero en algunos países sudamericanos es el acto de tener relaciones sexuales. Dayanara quiere que la interpretación sea libre. Aunque sí nos dijo que en su intimidad es muy romántica, pero no le gusta hacer las cosas muy suaves. Además dejó claro que se encuentra en un punto de experimentación.

Problemas con sus colegas

Hace una semana la artista compartió en sus redes sociales que alguien estaba evitando que sus temas suenen en radios pagando para que se le haga un bloqueo. No dio nombres y no los dará. Ella dice saber quién puede ser la persona, pero lo deja en un rumor. Aquí su explicación.

“Yo no quería creer, pero eran demasiados los comentarios de mis seguidores que dicen que piden mis temas y no los ponen. Especialmente en la Sierra. Me llegó este rumor y sí hay personas específicas que están haciendo esto. Pero quiero dejar claro algo, que no he demandado a nadie como dijeron algunos medios y tampoco he nombrado a ninguna radio. Yo sé cuáles son las que suenan mis temas. Yo tampoco he puesto dinero para que suenen mis canciones”.