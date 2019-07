David Bisbal: “En España hay cada vez más nombres excepcionales”.

El verano llegó a España. La temperatura en la península ibérica alcanzó hasta los 40°, y el clima se presta para encender la fiesta. David Bisbal y su equipo lo conocen muy bien, por eso han sacado el nuevo éxito de temporada junto a Juan Magán. La canción lleva por título Bésame y tiene saltando de felicidad a sus intérpretes, por toda la acogida que ha tenido el tema.

Con casi 20 años de carrera, el artista nacido en Almería hace 40 años, está enamorado del ritmo latino, le gusta exigirse con cada canción y además repasa la buena racha que está viviendo la industria musical en su país.

¿Cómo nace esta participación con Juan Magán?

Pues a partir de las dos canciones que saqué, A partir de hoy, junto a Sebastián Yatra, y Perdón, de Greeicy, Juan Magán me envió un track musical que escuché muy interesante y que sobre todo va en una línea muy parecida. Esta era la rumba y es lo que estoy defendiendo ahora con mis canciones. Esto tiene una esencia más tropical y más latina, y también con algo flamenco muy presente. Por eso le dije a Juan que sí me sumaba y que me deje ver qué podíamos agregarle a los versos, poco le hicimos a los coros porque él ya lo había creado. Fue fantástica la forma tan fácil que nos resultó trabajar juntos.

¿Con estas tres canciones es suficiente para pensar que este disco tendrá esencia de rumba por completo?

No por completo, porque a mí me gusta variar un poco, pero evidentemente estas tres canciones estarán presentes en el disco que me gustaría presentar a final de año. Como siempre me ha gustado explicarle a la gente es que yo hago canciones para todos los públicos. Hay muchas que se hacen para la radio, o que son más comerciales. Pero hay otras con las que disfruto muchísimo y que son difíciles de cantar, pero son las que más me gustan al final. No sé por qué. Es cierto que esas menos convencionales tienen arreglos musicales más difíciles. Siempre quisiera poder contar con esto en mi discografía porque así hago la balanza perfecta.