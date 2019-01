Dave Morales: “Mi corazón está abierto”

El ex de Michela Pincay ya superó su ruptura. Confiesa que siente pavor a quedarse encerrado y solo pierde la paciencia cuando se meten con su familia o su carro. Dave Morales se confesó con EXPRESIONES en la reciente edición de Tengo que decirlo.

1. “En lo referente a la señorita Michela Pincay he preferido no pronunciarme ni dar ninguna declaración por respeto a su hermano Farid, quien es mi mejor amigo y padrino de mi hijo menor”.

2. “Lo que sí diré es que no tenía ningún tipo de sociedad con ella, todos los papeles salen a mi nombre, pero ante el lío que se armó, le dejé el local en Urdesa con algunos equipos y me fui a la Garzota con otro spa”.

3. “No aprendo la lección (sonríe), ya me pasó con Sofía Vásconez, pero bueno, con ella tenemos un hijo. En el caso de Michela fue una relación de un año y siete meses”.

4. “Con una novia a futuro no volverá a ocurrir. Que se haga los tratamientos que quiera, se los regalo, no que vaya al negocio y me direccione a una secretaria o los depósitos. Es distinto estar casado por cinco años que haberte comprometido con alguien”.

5. “Estoy súper tranquilo, en paz y alegre porque la gente en mis redes me expresa su cariño”.

6. “Me molesta que se hable sin saber, escuchan por ahí algo y lo repiten, dicen cada cosa. Por eso no salí en la televisión, preferí no decir nada y exponer en mis redes, mostrando el contrato, el ruc y todas las pruebas que me respaldan”.

7. “Toda la vida he trabajado junto a mi familia, hemos creado empresas. No soy de los que puso ayer una dulcería y dice que es el mayor emprendedor del mundo. Contamos ahora con un instituto técnico superior en cosmetología y belleza, estamos en otro nivel”.

8. “Ahora puedo estar con mi hijo casi todos los días y me voy a la playa. Cuando estás en una relación no tienes esa libertad”.

9. “Mi corazón está abierto, si alguien se lo gana cheverísimo, ahora estoy concentrado en mi trabajo y en mis dos hijos”.

10. “Además del spa, estoy vinculado a otros negocios, instalo piscinas de tilapia en la hacienda, también tengo hectáreas de limón, una piscina camaronera y una chanchera. Tengo a mi cerda favorita a la que abrazo cuando la veo, es como una mascota, se llama Maia como mi perra gran danés a la que botaron de mi casa y que vive con mi hermano en el sur . Los fines de semana la voy a visitar, ahora su nombre es Mía”.

11. “Amo los autos deportivos, tengo una Toyota Tundra que es mi última adquisición con la que me voy a la playa. Si ella hablara, me diría ‘mejor solo que mal acompañado’”.

12. “Me daría miedo quedarme encerrado en un lugar sin poder salir, detesto esa sensación. Recuerdo que mi hermano me abrazaba de pequeño tan fuerte que yo gritaba y le decía a mi mamá que me ahogaba, me traumé (risas)”.

13. “Casi todos mis sueños se han cumplido, quise un Hummer y lo tuve, hasta me di el lujo de dañarlo (ríe), lo cambié por la Tundra. Lo que quiero lo consigo”.

14. “Soy relajado y tranquilo pero si me buscan, me voy con todo. Me ha tocado irme de puño cuando se me cargan mucho. Una vez me tocó pelearme con alguien en un estacionamiento, un tipo chocó mi carro, encima se puso agresivo y tuve que darle hasta con una silla (risas)”.

TAMBIÉN DEBES SABER QUE...

*Su plato favorito después de una amanecida es el encebollado “con harto limón”.

*Lo mata el sabor de la vainilla y la salchipapa con salsa de tomate.

*Afirma que su mujer ideal debe tener linda cara, cuerpo de surfista, piel bronceada, algo rubia y ojos claros. “Que sea paciente y no explosiva, que tampoco se ahogue en un vaso con agua, pero aún no la encuentro”.

*Le hubiese gustado ser policía o bombero.

*Se confiesa muy enamoradizo y sensible, pero cuando se entrega dice que le dan la patada. Afortunadamente es de los que se levanta rápido y siempre con una sonrisa.

*Sus cantantes favoritas son Belinda y Nikki Mackliff.

*Cuando está soltero, su mayor afición son las mujeres (risas) al igual que los autos.

*Si escribiera un libro sería como El cartel de los sapos . Sus amigos le dicen ‘Fresita’ porque se parece al personaje interpretado por Manolo Cardona en la serie televisiva.

*Fue modelo ocasional y estuvo a punto de actuar en una novela de Ecuavisa.

*No descarta retomar la actuación y cumplir la fantasía de trabajar con Miley Cyrus.

CONÓCELO

*Hombre de negocios y empresario nacido hace 29 años en Guayaquil.

*Junto a su familia tiene una cadena de spas y escuelas de cosmetología y belleza en varias ciudades del país.

*Estuvo casado con Sofía Vásconez y hasta hace poco mantuvo una relación con la presentadora Michela Pincay.