Danilo Carrera está legalmente divorciado

La exesposa de Danilo Carrera, Ángela Rincón, informó que el divorcio con el actor quedó finiquitado ante la Corte de Miami, Florida, Estados Unidos. La noticia la dio a través de redes sociales y ante ese anuncio Michelle Renaud, actual pareja del guayaquileño, fue cuestionada sobre qué opinaba de la forma en que actuó la también actriz.

La protagonista de telenovelas fue interceptada por el programa Hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde indicó que respeta la relación que todavía mantiene Carrera con Rincón y la manera en que se dio a conocer su divorcio.

“Lo más importantes en esta vida es respetar la vida del otro y también respetar las relaciones del otro. Ellos dos tienen una relación, al final del día divorciados, casados o como sea sigue siendo un tipo de relación. Yo no me meto en las relaciones que no me corresponden. Yo creo que ella tendrá sus motivos para hacer las cosas, yo creo que lo hará de buena intención, no creo en nada distinto”, expresó con una sonrisa.

Hizo énfasis en que no quiere hablar más de la actriz porque ni siquiera la conoce. “En realidad no puedo opinar al respecto porque no la conozco; pero espero y le deseo lo mejor del mundo a ella y a todas las personas”, agregó.

Carrera ya comparte con el hijo de Renaud. “Mi hijo es un bebé muy afortunado porque tiene otro papá que lo va a amar también”, finalizó la intérprete de Pasión y poder.