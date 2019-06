Daniel Elbittar: “No puedo elegir entre actuar o cantar”

Aunque la música siempre fue su principal motor artístico es con la actuación que su nombre y figura conquistó los hogares mexicanos y latinoamericanos. Daniel Elbittar es el venezolano de 40 años que ha protagonizado casi una veintena de telenovelas, Guerra de ídolos o Vidas robadas por ejemplo, en cadenas internacionales como TV Azteca, Univisión, Venevisión y RCTV.

Pero ha retomado su sueño inicial de lleno y por el momento recorrer Sudamérica con sus canciones es su prioridad. “Esta gira de promoción me ha llevado ya por Colombia, Puerto Rico e iré a Perú”, especificó.

Daniel prefiere contestar mesuradamente y se emociona más por la parte musical que la actoral, aunque dejó claro que nunca reemplazaría a una por otra. “Yo no he pensado en retirarme de las dos. Ambas me llenan. Además la industria, ahora permite que ya no te encierres por ocho o diez meses en un foro para hacer una telenovela. Ahora son de doce capítulos y duran máximo tres meses. Entonces te da tiempo de grabar una producción discográfica o salir de gira. Es lo que hice yo”.

Su relato continúa y especifica que un día después de grabar algún capítulo regresa al estudio musical. “Siempre estoy listo para patear la calle con mi música”.

Amante o amiga, ¿Qué es el amor? y Estoy vivo son los tres sencillos más populares de su carrera. El pop, el reguetón y la banda son los géneros que ha podido incursionar gracias también a los seriados a donde ha participado.

En su primera visita a Ecuador dejó claro que siempre le hará caso a su corazón.