Daniel Ampuero: “Más de una mujer me ha dicho que soy un bombón”

El conocido chef chocolatero, Daniel Ampuero, venció la timidez, de niño quiso ser tenista, es amante del surf y aún no encuentra a su sirena. Es el protagonista de la nueva edición de Tengo que decirlo, en la que compartió varios aspectos de su vida.

1. “Soy como Superman, no le tengo miedo a nada, ni a los nuevos retos y proyectos. Me lanzo, investigo y llego al objetivo. Así que puedo ser el Superman del chocolate (sonríe)”.

2. “Como amante del mar, todavía no hallo a la sirena de mi vida. Espero que salga del mar o caiga del cielo (risas)”.

3. “Más de una mujer me ha dicho que soy un bombón (risas). Eso y mucho más”.

4. “Un buen piropo sería ‘Menéalo como el chocolate’, o ‘Bate que bate’... no sé (risas)”.

5. “Físicamente me siento bien. No sé si para agua para chocolate (risas). El agua debe estar caliente para que se disuelva el chocolate. Me cuido mucho y soy muy deportista”.

6. “Me considero muy ordenado, limpio, minucioso y detallista. Mi mamá es así y me transmitió estas cosas”.

7. “En el pasado fui muy tímido, me encerraba mucho en mí. Solté mientras empecé a educar a otros. La Escuela de los Chefs me abrió esa habilidad y otras como el ser paciente”.

8. “Nunca me imaginé ser chocolatero. Mientras recorrí el mundo descubrí sus bondades y la película Chocolat (2000) fue una fuente de inspiración”.

9. “Trabajé en hoteles con jefes de diferentes nacionalidades, y los gritos eran el pan de cada día, pero el actual, Yves Revelly, es un suizo a quien valoro y aprecio mucho. Elaboramos juntos los chocolates y no solo en Ecuador. Lo conozco desde hace tiempo, recuerdo que lo seguí hasta Chile para aprender”.

10. “Como chef respeto a Manfred Krauth, él me abrió las puertas en Guayaquil. Y como especialista en chocolates admiro a José Ramón Castillo, quien me formó en México. Es alguien con gran corazón, me dio la oportunidad de conocer su país, su gastronomía y filosofía”.

11. “Le tengo miedo al futuro de la pastelería y chocolatería en Ecuador. La gente no se enfoca y copia lo de afuera. Hay que fortalecerse conociendo nuestros ingredientes, culturas y regiones”.

12. “La falta de profesionalismo me borra la sonrisa. Las cosas no se las debe tomar a la ligera”.

13. “Mi formación como chef chocolatero no solo consiste en conocer el arte y la técnica, sino el origen y la trazabilidad del producto”.

14. “Mientras más amargo el chocolate es más sano. Es cuestión de adaptar el paladar acompañándolo con una bebida que esté a la par”.

15. “Acá se venden muchos productos engañosos, son solo una copia. Utilizan aceites que no son saludables. Los verdaderos poseen un alto porcentaje de cacao, de un 60 % para arriba, con mayores beneficios por su pureza”.

16. “Siempre me consideré una persona educadora del chocolate. Me agrada compartir conocimientos y no me canso de repetir las cosas. Soy docente y es parte de mi oficio”.

17. “Mi frase de bandera es ‘Si uno quiere, uno puede’. Hay que hacer las cosas lo mejor posible, con profesionalismo y concentración. Pensar que somos indispensables en nuestro entorno”.

18. “Creo ciegamente en Dios, soy hombre de fe, perseverante y con valores arraigados”.

Para saber

*Su papá es ecuatoriano y su mamá es de Bélgica.

*Su vida ha transcurrido entre Bélgica, Galápagos y Playas. Sus padres se establecieron en General Villamil hace 25 años.

*Su familia administra una pastelería en Playas.

*Domina el francés, el inglés y el castellano.

*Pensó en ser tenista profesional, pero se dio cuenta de que no era tan bueno.

*De niño tuvo sobrepeso por ser glotón.

*Es fanático del mar, ha sobresalido en el surf, practica bodyboard.

*La lectura, el cine y comer chocolates de calidad son sus mayores pasatiempos.

*Para trabajar, prefiere alejarse de gente injusta y contaminada.

*Cada chocolate lo elabora con productos de calidad, previamente degustados.

Conócelo

*Nació en Guayaquil hace 30 años.

*Especializado en pastelería y chocolatería.

*Con experiencia laboral en Ecuador,México, España, Chile, Italia y China.

*Es propietario de la marca Daniel Ampuero Chocolates.