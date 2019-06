Dalma Maradona tiene asuntos que aclarar con su papá

El distanciamiento entre Dalma Maradona y su papá, el exfutbolista Diego Armando Maradona, lleva tiempo. La prensa argentina siempre ha estado ha estado pendiente del tema y ella ahora aclaró varios de los puntos de su relación.

Dalma dio a luz a su hija Roma hace tres meses y su abuelo aún no conoce a la pequeña. “Está todo bien. Yo el otro día aclaré que no la conocía a Roma, porque es la verdad: no la conoce —lo dije bien— no es que no la va a conocer nunca. Ojalá pase, que la conozca. Ya hablé con él y está desesperado (por conocerla), pero yo tengo que hablar un montón de cosas antes”, agregó la hija más grande de Claudia Villafañe.

Andrés Caldarelli, el esposo de Dalma, no se involucra en el problema pero la apoya en todo. “Hay cosas que tengo que hablar puntualmente, no por enojo, pero yo a mi papá siempre le digo las cosas que pienso. Lo que le quiera decir, se lo voy a decir”.

Su problema fue poco tiempo antes de que naciera su hija, los detalles prefirió reservarlos.

También dejó claro que el astro del fútbol se encuentra bien de salud y que su comunicación es muy escasa.