Dakota Johnson no reniega de 50 Sombras de Grey

A Dakota Johnson le preguntaron si le habían ofrecido repetidamente papeles con alto contenido sensual o con mucha desnudez como su papel principal de franquicia como Anastasia Steele, en la saga de películas de 50 Sombras de Grey.

“No, realmente no. No hay muchas de esas películas. No creo que haya grandes franquicias similares para mí”, dijo Dakota al medio especializado The Wrap.

Sin embargo, ella no descartó la posibilidad de obtener un papel parecido al de Anastasia Steele. “Si hay un proyecto o una película que tiene una trama similar, no sé si eso volvería a suceder, no me negaría. Quiero hacer todo y quiero aprender. Aprendo mucho, no importa el proyecto. Siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo cada vez que estoy trabajando. Es justo lo que amo, y espero poder seguir haciéndolo, porque tengo mucha suerte”, agregó Dakota.

Lo importante es que a diferencia de otros compañeros de profesión que, como ella, saltaron a la fama en una saga multimillonaria y que desde entonces huyen de ella, prefiere estar abierta a las opciones.