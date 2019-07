Los 44 años de Gabriela Pazmiño

Una de las animadoras más queridas del país y populares es Gabriela Pazmiño de Bucaram. Por ello, Betty Mata, directora del programa En contacto de Ecuavisa, botó la casa por la ventana para festejar al estilo JLO el onomástico 44 de Gabriela, quien es fan de Jennifer López.

Por esta razón, muchos la llaman la JLO criolla. A esta celebración, además de sus compañeros, entre ellos Efraín Ruales, la Caramelo, Henry Bustamante, César Romero y Evelyn Vanessa Calderón, se sumaron artistas como Katty Elisa, Mayensi, Alleguez Son y Martín Guerrero, su gran amiga Flor María Palomeque (quien la entrevistó) y su hermana María Fernanda.

Sus hijos dieron sus testimonios, así como Wladimir Intriago (uno de sus empleados), quien la conoce desde que era soltera y que la llama “niña Gaby”. Katty Elisa y Mayensi le entregaron una medalla porque consideran a Gaby una dama de hierro.

La homenajeda lució dos vestidos y se emocionó en varias ocasiones, especialmente cuando recordó a su madre, Gladys Pino, quien falleció a fines del año pasado.

Los convocados disfrutaron el momento, cantaron, bailaron, rieron y comieron rico, porque después de que se apagaron las cámaras se sirvieron el almuerzo. La torta no faltó. No hay cumpleañero malo y en este caso algunos pecaron de aduladores con la presentadora. “No es lambonería, es lo que he sembrado en ellos y lo que sale de sus corazones”.