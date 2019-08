Cristofer Pontón: “Llegué a ser modelo por accidente”

Sus venidas a Guayaquil, donde tiene su mayor nicho de trabajo como modelo, son constantes, pero por nada del mundo deja su querida Machala. Luego de obtener el título de Virrey en el certamen Mr. Ecuador USA 2019, celebrado en Nueva Yersey, Cristofer Pontón (29) regresó a Ecuador y en exclusiva, compartió su manifiesto para la nueva edición de Tengo que decirlo.

1 “Llegué a ser modelo por accidente. Ocurrió un día que fui como curioso a un hotel de Salinas a un evento de moda y un amigo me presentó a Silvia Ponce, Paola Pogo y Andrea Bucaram. Fui invitado en ese momento a desfilar con un par de trajes y me indicaron que debía caminar relajado y mirando al frente, luego me pidieron mi número, me tomé una foto en Machala y el resto es historia”.

2 “Utilizo ropa que generalmente otro varón no se pondría. Por ejemplo, un pantalón rosado con chaqueta del mismo color. En Miami no pasa nada, pero en Guayaquil te quedan mirando”.

3 “Soy zarumeño, mi escuelita quedaba en un pueblo llamado Ayapamba en Atahualpa. Nunca pensé en salir de ahí, me encantaba. Luego con mi familia nos fuimos a Machala, continué en el colegio, fui a la universidad para estudiar Diseño Gráfico y en ese tiempo surgió lo del modelaje. Llevo cinco años en esta profesión”.

4 “Yo soy como el tigrillo, el plato más rico que puede haber en el mundo” (risas).

5 “Lo delicioso de Zaruma es levantarte a las 06:00 con el olor a café y comerte un pan recién salido del horno de leña”.

6 “A veces me preguntan por qué no dejo Machala para venirme a vivir a Guayaquil, pero la verdad es que soy muy apegado a mi familia. La llevo tatuada en mi piel”.

7 “Me pone de malgenio que me cambien mis planes. He dejado de hacer cosas por cumplir con otras, y que me alteren eso me estresa, me molesta, me cambia el carácter”.

8 “De pequeño me asustaba el muñeco Chucky, ahora me aterra Annabelle”.

9 “No veo películas de terror, me muero de miedo y no duermo. El cuco se me aparecía de chiquito, siempre. Tuve pesadillas hasta los 14 años”.

10 “Soy llorón y no solo con cintas de drama. Solté lágrimas al final de Gigantes de acero. Reconozco que soy bien sentimental, hasta sufro cuando juega Barcelona”.

11 “El romántico siempre pierde. Me ha tocado perder varias veces, así que no entrego mucho y le doy suave”.

12 “Trato de ser honesto en todos los aspectos de mi vida. Es ley de vida, si actúas bien, puedes vivir tranquilo; si le haces daño a alguien, harán lo mismo contigo”.

13 “Si de algo me arrepiento es de no ser futbolista profesional. Siempre fui bueno para ese deporte, hoy jugaría en un gran equipo, pero no pensé en grande”.

14 “Si estuviera frente a Lionel Messi, le diría que lo amo (risas). Es un crack”.

15 “Tuve la oportunidad de estar en televisión (Calle 7) y no fue bonito lo que vi. Esto de los realities y las novelas es un mundo que no me gusta, lo que sí me agradaría es ser comentarista deportivo”.

16 “En los inicios de mi carrera fui tímido y muy vergonzoso. Recuerdo cuando llegué a trabajar al lado de personas que había visto en tele y no lo podía creer”.

17 “En el mundo del modelaje, lo más rentable es la fotografía publicitaria, de ahí los comerciales, siempre y cuando seas el principal”.

18 “Antes se ganaba muy bien en esta carrera, pero el presupuesto se ha bajado casi a la mitad porque hay quienes rompen el mercado. Aceptan lo que se les ofrece por necesidad y no se van a negar; mientras, estamos los que sí valoramos nuestro trabajo”.