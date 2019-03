Cristofer Pontón: “No voy a un evento si no tengo la ropa adecuada”

“He estado viajando mucho y haciendo comerciales. Justo acabo de filmar tres vídeos para una marca y, no sé, me devuelve el entusiasmo en esto”, explicó.

El exparticipante de Calle 7 de TC Televisión explicó lo que lo hizo sobresalir entre los demás concursantes y en un país donde su tipo de belleza es el más común. “Todo lo que vieron en mí fue actitud. Los otros participantes (10 más) tenían semejanza más al tipo del fisicoculturista, posaban como tal. No sonreían en las fotografías y yo sí. Era distinta mi forma de manejarme”.

Su opinión embona a la perfección con el alma de este certamen, que combina el mundo de la moda con los reinados de belleza. Fue creado por la agencia GF Models y tiene como enfoque escoger a los mejores maniquíes como expositores del turismo local.

Ser actor es uno de sus sueños, sin embargo no se ha atrevido a hacer castings por el momento. Lo que sí le apasiona en su día a día es estar siempre a la altura en su imagen. “No puedo salir a la calle como sea. Tengo que reflejar mi trabajo. Yo no voy a un evento si no tengo la ropa adecuada” y, bromeando, agrega que tampoco lo verán despeinado si no es justo y necesario.