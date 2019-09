Cristina Ortega, la corona la hizo adulta

Ella habla mucho de su edad. Se siente joven, pero también adulta. La corona llegó en el momento justo en el que su adolescencia la convertía en mayor de edad, y ese proceso aceleró su estilo de ver las cosas. “Me convertí en adulta con este reinado y ha sido un año que me ha cambiado en extremo. He madurado muchísimo. Aprendí a ser muy cuidadosa y muy prudente en lo que se dice y lo que se hace. A sobrellevar los problemas y ver los otros puntos y lados de la sociedad”, comentó.

Su lado más irreverente lo dominó. Y lo comenta con detalle. “Mi ímpetu rebelde creo que no está. Tengo 19 años y es una edad en la que se tiene muchas fiestas, amigos. He sabido llevarlo bien y en calma. Todo tiene su tiempo. La verdad no creo que me he haya perdido de nada, he ganado mucho más”. Cristina comenta, entre risas, que sus amigos la apoyaron mucho en este año. “Sí, hacían planes más tranquilos. Ya no íbamos a fiestas, ahora todos para sus casas”.

El 23 de octubre será la nueva elección. Ella se queda con la satisfacción de haber crecido como persona y como ciudadana.

Después del reinado

Queda un poco más de un mes para que deje la banda y la corona y su vida se vuelva un poco más normal. Pero ella ya tiene planes. Ser meticulosa es una de sus virtudes y nunca deja nada sin planear un poco. “Quiero seguir en la labor social y con mis estudios. Cuando entré al reinado lo que quería era hacer labor social y ahora que tengo muchos contactos con fundaciones puedo ayudar a más personas”.

Su carrera es Ingeniería de la Producción, una carrera que se vincula con la intención de crear un negocio y sus procesos productivos, por lo que ser emprendedora es su principal sueño. “Me encanta cocinar, por eso me gustaría pronto tener un negocio junto a mi mamá. Mi almohada dice que me arriesgue. Sería algo con la repostería”.