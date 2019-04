Cristina Morrison le da voz a las mujeres

La cantante ecuatoriana Cristina Morrison está nerviosa, es la primera vez que cantará en la Casa de la Música de Quito y eso le causa emoción, pero también inquietud porque nunca antes se había subido al escenario de ese lugar. Es algo que le pasa cada que conoce una nueva tarima.

Sin embargo, cuenta sentirse feliz de poder compartir con el público quiteño, hace pocas semanas lo hizo durante el Festival Ecuador Jazz y el éxito fue tal que decidió que quería hacer un nuevo show. Este sábado 6 de abril será su presentación en la capital, mientras que el 9 de abril lo hará en Guayaquil, en el Teatro Sánchez Aguilar.

Aprovechará para compartir su nuevo material discográfico, titulado ‘Impredecible, voces de mujer’. Un disco en el que decidió hacer un homenaje a la música latinoamericana, darle realce y hacerlo con las voces de destacadas mujeres, asegura.

Mirella Cesa, Magos Herrera, Lena Burke, Bárbara Mendes y Consuelo Vargas son las figuras que la acompañan en las melodías, tonadas que cree son representativas para el público, pero que en esta era han estado un poco relegadas.

“Ha sido maravilloso porque hay mucho cariño, generosidad, arte y apoyo y es bonito sentir eso de otras mujeres artistas a las que quiero y admiro”, dice sobre la relación que lleva con sus compañeras, con quienes se conectó mucho a través de la música.

“Aprendo de ellas, me divierto y me siento acompañada”, describe así la experiencia de que su colaboración no solo quedó plasmada en el disco, sino que se trasladó hasta el escenario en donde han podido cantar en conjunto.

Una vez culminada su participación en los dos eventos, la artista viajará hasta Nueva York, Estados Unidos, en donde está radicada y a la que considera su base para desarrollar proyectos. Allí ha tenido la posibilidad de ponerse a escribir guiones de cine, una nueva faceta que quiere experimentar, cuenta.

Sus libretos son basados en historias humanas, cosas que le han pasado a ella y con las que cree el público se puede sentir identificado. Aún no tiene claro para cuándo poner en marcha películas con aquellos escritos; entre risas, dice que debería ponerse una fecha “porque el tiempo pasa muy rápido”.

Sus últimas cintas fueron la ecuatoriana Agujero Negro y la argentina Nadie Nos Mira, en donde participó con diferentes papeles. Sobre sus creaciones asegura que aún no tiene claro si ella quiere también dirigir y actuar, cuando ponga en marcha aquellos proyectos decidirá.

Por ahora está concentrada en seguir dando su talento a su público, pero guarda el anhelo que en Ecuador las cosas para la música cambien para que exista más apoyo al artista desde todas las esferas y que la gente se sienta orgullosa de lo que se produce en el país.