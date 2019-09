La Copa Melbourne se queda sin Taylor Swift

Se suponía que la cantante estadounidense iba a cantar dos de las melodías de su nuevo disco Lover en la Copa de Melbourne, la carrera de caballos más famosa de Australia que se realiza anualmente en esa ciudad. Sin embargo, la rubia canceló su presentación y un grupo de animalistas, que la presionaron para que suspendiera el show, atribuyen el hecho como una victoria a la causa que ellos persiguen.

“Lamentablemente Taylor ya no podrá presentarse en la Copa de Melbourne. Cambios en su agenda de promoción asiática hicieron que sea logísticamente imposible para ella asistir”, explicó su promotor Michael Gudinski en un comunicado, según informa The Guardian.

Esta noticia se da a conocer dos semanas después de que la intérprete de Shake if off, había confirmado su participación en el evento, tiempo durante el cual grupos de animalistas la presionaron para que cancelara su actuación. Uno de ellos, la Coalición para la Protección de los Caballos de Carreras impulsó incluso una campaña en redes sociales bajo el lema #NuptotheCup (No a la Copa). “Taylor Swift ha impuesto el dinero antes de la compasión al aceptar actuar en la Copa Melbourne 2019. Se matan caballos por ganancias de juego y entretenimiento. Si Taylor Swift se preocupa por otros animales de la forma en que parece preocuparse por los gatos, suspendiera su espectáculo y haría una fuerte declaración de que el abuso de animales es inaceptable”, escribieron. Al enterarse de la suspensión, la agrupación publicó en Facebook: “La presión sobre ella fue significativa. Sus fanáticos no querían verla apoyando el maltrato animal”. Debido a la baja de Swift, los organizadores de la carrera, que se llevará a cabo el 5 de noviembre, ofrecieron reembolsos para quienes compraron sus entradas.