Connie Garcés lo dejó todo por Intrusos y ahora el programa se va

El programa Intrusos, de RTS, se estrenó en octubre del año pasado, con Marián Sabaté y Oswaldo Segura como moderadores. Édisson Guerrero, William Jaramillo, Farandulero Luis (Luis Ruales), Bratt Murgueitio, Ninoska Zambrano, La Gringa y Connie Garcés eran los panelistas. De este grupo, quedaron las dos últimas mencionadas, además de la rubia presentadora y el actor y director teatral.

Durante los 10 meses que ha estado al aire el espacio farandulero, ya que el viernes 16 se despedirá, siempre se dijo que no superó las expectativas y era una muerte anunciada. Según RTS, Intrusos cumplió su ciclo y se “han planificado cambios de programación que se darán a conocer en los próximos días”.

Antes de que esta noticia corriera como pólvora, Connie Garcés (23) dio una entrevista a este suplemento. Ella dejó su trabajo en el Registro Civil de Guayaquil por la TV. El 16 de agosto (la fiesta de San Jacinto de Yaguachi) cumplirá 24 años, día que se irá Intrusos.

Muchos no le tenían fe a su espacio.

Así es. Antes estuve en Mariela Te Transforma, además mi nombre a veces estuvo metido en polémicas faranduleras. Tomé el riesgo de cambiarme cuando estaba en el Registro Civil, soy ingeniera comercial. No sabía si el proyecto iba a funcionar, además a mi mamá, Alba, no le gustaba que ingresara a la TV.

¿Le quitaba el sueño la TV?

El tren de las oportunidades pasa una vez, hay que aprovecharlas. Me habían ofrecido Intrusos Combate, pero les dije que no. No me iba a ir bien como una chica reality porque soy flojísima en el deporte.

Estar en la farándula es un campo minado...

Lo sé porque he tenido ciertos roces con personajes de la pantalla. A veces he hecho un comentario sin intención de lastimar, pero muchos creen que no es así.

¿Es decir que tiene enemigos?

No los tengo, eso es algo para lo que se necesitan dos personas.

Casi un año junto a Marián Sabaté. ¿Cómo ha sido compartir con ella?

La conocí cuando hicimos la promoción del programa. Es una señora, pero parece una chica porque es muy alegre, extrovertida, habla mucho. Es imprudente, no es mala ni venenosa, no es santa, tampoco yo.

En ocasiones cuando las mujeres están junto a otra más joven y guapa se sienten amenazadas.

Cuando se inició el programa, las mujeres éramos La Gringa, Ninoska Zambrano y yo, además de Marián. Nunca hubo algún tipo de celos, por el contrario Marián me ayudó. No conocía a la gente del medio, me contaba cómo eran ellos, me dio confianza.

¿Cómo logró sobrevivir durante diez meses?

Tal vez porque soy responsable, investigo los temas, indago, llamo a la gente.

Aparte de la TV, ¿hay otros sueños o metas por cumplir?

Quiero incursionar en los negocios, en algo de ropa. Siempre con el apoyo de mi mamá, es mi mano derecha.