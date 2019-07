Concurso de Reina de Quito no va más

El concurso de belleza en el que se elegía a la soberana de Quito no se realizará más, según las declaraciones de Liliana Yunda, directora del Patronato San José, entidad que se encargaba de su organización —incluida la que correspondía para este 2019—. Además, el Municipio de Quito emitió un comunicado en el que ratifica la decisión.

“Esta decisión se enmarca en una política de revalorizar a la mujer desde otros espacios, reconociendo sus capacidades y contribuciones en diversos campos”, reza el documento.

Esto después de que en una entrevista radial realizada la mañana de este 16 de julio, Liliana Yunda dijera que no sería el momento adecuado debido al contexto de violencia de género que vive la sociedad. “A una mujer no se le puede discriminar porque no es rubia, porque no tiene los ojos verdes, porque no tiene las medidas perfectas”, sostuvo.

“Nuestras mujeres son valoradas por su inteligencia, razonamiento, capacidad de emprender y liderar, y para aquello no es necesario un certamen de belleza”, dijo la directora del Patronato, en sus redes sociales.

El cabildo reiteró que los concursos de belleza reproducen roles de género que construyen imaginarios y estereotipos sociales. Además, indicó que se trabaja para el reconocimiento de los distintos tipos de belleza.