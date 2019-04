El amor según Morat

Habían corazones rotos, corazones enamorados y corazones esperanzados. Todos corearon las canciones de la agrupación colombiana Morat durante su presentación en el coliseo Jefferson Pérez Quezada el pasado domingo.

Cuatro mil voces se volvieron una en desde esta primera estrofa de ‘Mi nuevo vicio’: “Trato de pensar que nada pierdo intentando, darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa ¿A quién estoy engañando? Mis ganas me consumen y me empieza a doler”. Era un avance que esa noche se viviría amor y desamor a la vez y no importaba si tenías 12 o 35 años.